iPadOS nedir? Nasıl yüklenir?

Gerek iOS, gerekse de WatchOS tarafında önemli duyurular gerçekleştiren Apple, asıl bombayı ise iPadOS ile patlattı.
Uzun bir süredir, iPad’in daha işlevsel hale getirileceğine yönelik söylentiler mevcuttu. Fakat kimse bunun iPad’e özel bir işletim sistemiyle gerçekleşeceğini düşünmüyordu. Genel kanı, daha önceden de olduğu gibi iPad’e özel olarak düzenlenen bir iOS sisteminin geleceği yönündeydi. Fakat Apple, iPad’ler için özel tasarladığı yeni işletim sistemi iPadOS ile sahneye çıktı. Peki iPadOS nedir ve nasıl yüklenir? Bu yazımızda bazı temel sorulara cevap vermeye çalışacağız.
iPad’e özel işletim sistemi
Dilerseniz ilk olarak iPadOS nedir sorusuna cevap verelim. iPadOS en basit tabirle, iPad’e özel bir işletim sistemi. Yani bu işletim sistemi yalnızca iPad modelleri üzerinde kullanılabilir olacak. Dolayısıyla bu işletim sistemi sayesinde iPad modelleri çok daha işlevsel bir konuma yükselmiş olacak.
Geçtiğimiz yıldan bu yana iPad modellerinin Mac benzeri bir yapıya kavuşacağı konuşuluyordu. Hatta Apple’ın MacOS’i iPad modelleri için revize edeceği ve dileyen kullanıcıların tabletlerinde iOS yerine MacOS kullanabileceği iddia edilmişti.
Fakat WWDC 2019 ile birlikte tüm bu iddialar çürütülmüş oldu. Çünkü Apple, MacOS’i iPad’e entegre etmek yerine, iPad’e özel bir işletim sistemi tasarlamayı tercih etti.
iPadOS, ilk bakışta iOS benzeri bir yapıda olsa da cihazı çok daha fonksiyonel bir konuma yükseltiyor.
MacOS’te olduğu gibi basit bir dosya yapısına sahip olan iPadOS bu sayede USB bellek ve microSD kartları da destekler hale gelmiş. Yani Apple tabletlerdeki bulut depolama zorunluluğunu sonunda kaldırmış durumda.
iPadOS nasıl yüklenecek?
iPadOS nedir sorusuna yanıt verdiğimize göre, sıra bu işletim sisteminin nasıl yükleneceğini anlatmaya geldi. Aslında bu işletim sistemine geçmek için özel bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor.
Hali hazırda elinizdeki iPad modeli iPadOS’i güncelliyorsa, Ayarlar bölümünden Yazılım Güncelleme sekmesi ile tabletinizi iPadOS’e geçirebilirsiniz. Elbette önce bu işletim sisteminin yayınlanması gerekiyor.
Kullanıcıların bir diğer merak ettikleri konu ise iPadOS ile birlikte iOS üzerinden satın alınan uygulamaların kullanılıp, kullanılmayacağı.
Hemen belirtelim. Bu konuda hiç bir endişeye gerek yok. Tabletiniz iOS sürümündeyken satın aldığınız ya da yüklediğiniz tüm uygulamalar iPadOS ile de sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edecek. iPadOS her ne kadar bağımsız bir işletim sistemi gibi görünse de aslında iOS’in temel altyapısını kullanıyor.
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