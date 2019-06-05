iPadOS nedir? Nasıl yüklenir?

Gerek iOS, gerekse de WatchOS tarafında önemli duyurular gerçekleştiren Apple, asıl bombayı ise iPadOS ile patlattı.

Uzun bir süredir, iPad’in daha işlevsel hale getirileceğine yönelik söylentiler mevcuttu. Fakat kimse bunun iPad’e özel bir işletim sistemiyle gerçekleşeceğini düşünmüyordu. Genel kanı, daha önceden de olduğu gibi iPad’e özel olarak düzenlenen bir iOS sisteminin geleceği yönündeydi. Fakat Apple, iPad’ler için özel tasarladığı yeni işletim sistemi iPadOS ile sahneye çıktı. Peki iPadOS nedir ve nasıl yüklenir? Bu yazımızda bazı temel sorulara cevap vermeye çalışacağız.

iPad’e özel işletim sistemi

Dilerseniz ilk olarak iPadOS nedir sorusuna cevap verelim. iPadOS en basit tabirle, iPad’e özel bir işletim sistemi. Yani bu işletim sistemi yalnızca iPad modelleri üzerinde kullanılabilir olacak. Dolayısıyla bu işletim sistemi sayesinde iPad modelleri çok daha işlevsel bir konuma yükselmiş olacak.

Geçtiğimiz yıldan bu yana iPad modellerinin Mac benzeri bir yapıya kavuşacağı konuşuluyordu. Hatta Apple’ın MacOS’i iPad modelleri için revize edeceği ve dileyen kullanıcıların tabletlerinde iOS yerine MacOS kullanabileceği iddia edilmişti.