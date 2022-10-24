İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir sessiz sedasız evlendi! İşte düğün pozları ve güzel oyuncunun gelinliği

İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir'in evliliği sosyal medyada gündem oldu. Yaklaşık 2 senedir birlikte olan çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu. Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir sessiz sedasız evlendi.

İtalya'da dünya evine giren çift, gelinlik ve damatlık ile ilk pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Roma'daki tarihi yapı Kolezyum'un önünde poz veren çift, siyah beyaz fotoğraflarıyla beğeni topladı.

İPEK FİLİZ YAZICI'NIN GELİNLİĞİ

21 yaşındaki Yazıcı, nikah törenin straplez kesim düşük kol bir gelinlik tercih etti. Beydemir ise simsiyah bir takım elbise giydi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir paylaşımlarına "XXII.X.MMXXII" (22 Ekim) notunu düştü.



