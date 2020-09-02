İpek kıvamında tarhana çorbası: Su kullanmadan tarhana yapımı

Tarhana çorbası, birçok kişi tarafından afiyetle tüketilen harika bir başlangıç yemeğidir. Lezzetinin yanı sıra şifa oranı da son derece yüksektir. Hal böyle olunca tarhana, en sık tüketilen çorbalar listesinde yerini baş sırada alır.

Tarhana pişirirken en önemli püf noktası kıvamını tutturabilmektir. İpek gibi, pürüzsüz bir tarhana çorbası hazırlamak istiyorsanız mutlaka bu aşamaları bir kenara not etmelisiniz. Topaklanmayan bir tarhana için tarif geliyor...

MALZEMELER

4 yemek kaşığı tarhana

6 su bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

5 diş sarımsak

Sıvı yağ

Nane

Tuz

YAPILIŞI

İlk olarak çorbayı yapacağınız tencereyi ocağa alın.

Ocağın altını yakın ve kuru tencerenin içine tarhanayı koyun.

Ocağın altı yanarken hiç bırakmadan tarhanayı kuru bir şekilde kavurun.

Çırpıcı yardımıyla tarhananın ekşi kokusu çıkana kadar ateşte döndürün. Ancak uzun süre kavurmamaya özen gösterin.

Tarhanının ekşi kokusu çıkınca içine bir su bardağı sıvı yağın yarısını koyun ve hızlıca karıştırın.

Ardından içine bir yemek kaşığı salçayı ilave edin. Salçayı 3,4 dakika kavurduktan sonra rendelediğiniz sarımsakları tencereye ekleyin.

Sarımsakları da kısa süre kavurduktan sonra çorbaya 6 bardak suyun 2 bardağını soğuk bir şekilde ekleyin. Tarhanayı güzelce açın.

Tarhana tamamen suda açıldıktan sonra geri kalan 4 bardak suyu ve çorbanın tuzunu da ilave ettikten sonra kaynamaya bırakın.

Tarhana çorbasını 10 dakika kaynatın. Küçük bir tavada yarım bardak sıvı yağı iyice ısıtın ve içine kuru naneyi ekleyin.

Yağda yaktığınız naneyi kaynayan tarhana çorbasına koyun. 2, 3 dakika pişirdikten sonra ocaktan alabilirsiniz. Afiyet olsun.

