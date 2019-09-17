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iPhone 11 ailesi hayal kırıklığı mı?

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TEKNOLOJİ  | 17.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Apple, kısa süre önce yeni iPhone 11 akıllı telefon ailesini tanıttı ve telefonları için ön sipariş sürecini başlattı. iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max’ten oluşan aile, açıkçası büyük bir patlama gerçekleştiremedi.

iPhone 11 ailesi hayal kırıklığı mı?

Bundan birkaç sene öncesine gittiğimizde, Apple’ın her yeni iPhone tanıttığında büyük ilgi gördüğünü ve ön sipariş rekorları kırdığını hatırlarız. iPhone 11 ailesi için ise “en azından şimdilik” böyle bir durum söz konusu değil.

Pek çok teknoloji sever, bu sene tanıtılan iPhone’larda çentiksiz ekran, daha ince tasarım, 5G teknolojisi, yüksek hızlı şarj, USB-Type C bağlantı gibi detaylar bekliyordu, ancak olmadı. Muhtemelen serideki asıl sıçramayı 2020’deki modellerle göreceğiz. Yine de iPhone 11 ailesi için bazı detaylar var.

Apple ürünleri hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan analist Ming-Chi Kuo’nun belirttiğine göre Çin’de iPhone11’e büyük ilgi varken, Amerika’da da iPhone11 Pro Max’e büyük ilgi var. Max’in özellikle Midnight Green rengi büyük ilgi görüyor. iPhone11 ailesinde özellikle yeni renk seçenekleri popülermiş.

Ek olarak, yeni iPhone’ların tanıtılmasının ardından Apple hisselerinde %2.7’lik yükseliş yaşandı, ki bu da bir yıllık dilimde en ciddi yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Bir de iPhone 11Pro ve Pro Max’in üçlü kamerasının delik fobisini tetikleyebileceği söyleniyor. 3 küçük delikten oluşan bir grubu andıran bu kamera sisteminin tripofobi’yi tetiklemesi ve bazı insanları ciddi boyutta rahatsız etmesi muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Apple

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