iPhone 11’in ekranı durduk yere çok kolay bir şekilde çiziliyor

Apple’ın geçtiğimiz ay tanıtmış olduğu ve 18 Ekim‘de Türkiye’de 7.299 TL’den satılacak modeli olan iPhone 11, ekran çizilme sorunu ile gündeme geldi. Apple, etkinlik sırasında iPhone 11’lerin bu zamana kadar ki en sağlam malzemeden üretildiğini hatta anahtar dolu bir çanta attığınızda bile çizilmeyeceğini belirtmişti. Ancak kullanıcılar bu durumun böyle olmadığını söylüyor.

iPhone 11 sahiplerinin bir bölümü telefonlarının ekranlarının hiç bir maddeye temas etmemesine rağmen çizildiğinden şikayetçi olmaya başladı. Durduk yere çizilen ekranlar, bir leke gibi görünüyor. Ancak bu leke görünümlü çizikler maalesef ki çıkmıyor.

Cepte taşıma ile 2-3 gün içerisinde çizilen ekranlar için şimdilik Apple cephesinden bir açıklama gelmedi. Apple, donanımsal bir sorun olsa hatasını kabul edip ücretsiz olarak değişim yapıyor. Ancak konu ekran, kasa ve aksesuarlara geldiğinde Apple aynı politikayı maalesef ki uygulamayor.

Bakalım iPhone 11 sahiplerinin şikayetlerinin artmasının ardından Cupertinolu teknoloji devinden bir açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz…

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