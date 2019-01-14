iPhone 11 nasıl olacak

Apple’ın şu aralar pek de parlak bir dönemde olmadığını söylemek mümkün. Yeni nesil iPhone modelleri ile birlikte minimum fiyat baremini de 749 dolara çeken Cupertino merkezli şirket, kullanıcıların tepkisine maruz kalmıştı.

Son dönemde küresel çapta yaşanan kur farklılıkları, Apple’ın pek çok pazarda kan kaybetmesine neden oldu. Nitekim Türkiye de bu pazarlardan birisi.

Apple CEO’su Tim Cook,kısa süre önce konu hakkında yaptığı açıklamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı pazarlardaki düşük satışlardan pek hoşnut olmadığını dile getirmişti.

Fakat bu durum sadece Türkiye pazarına özgü değil. Zira dünyanın pek çok bölgesinde iPhone satışları beklentilerin altında seyrediyor. Hatta sırf bu yüzden, Apple iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin üretim bandını yavaşlatma kararı aldı.

Yenilik olmayınca satışlar durdu

Peki ne oldu da yeni nesil iPhone modelleri satış anlamında beklentilerin altında kaldı? Aslında bu durumun 2 temel sebebi mevcut. Birincisi XS, XS Max ve XR’ın kullanıcılara önemli bir yenilik vaat etmiyor oluşu. Yani yeni nesil iPhone modellerinde kullanıcıları heyecanlandıracak bir detay bulunmuyor.