iPhone 11 nasıl olacak

Apple’ın şu aralar pek de parlak bir dönemde olmadığını söylemek mümkün. Yeni nesil iPhone modelleri ile birlikte minimum fiyat baremini de 749 dolara çeken Cupertino merkezli şirket, kullanıcıların tepkisine maruz kalmıştı.
Son dönemde küresel çapta yaşanan kur farklılıkları, Apple’ın pek çok pazarda kan kaybetmesine neden oldu. Nitekim Türkiye de bu pazarlardan birisi.
Apple CEO’su Tim Cook,kısa süre önce konu hakkında yaptığı açıklamada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı pazarlardaki düşük satışlardan pek hoşnut olmadığını dile getirmişti.
Fakat bu durum sadece Türkiye pazarına özgü değil. Zira dünyanın pek çok bölgesinde iPhone satışları beklentilerin altında seyrediyor. Hatta sırf bu yüzden, Apple iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin üretim bandını yavaşlatma kararı aldı.
Yenilik olmayınca satışlar durdu
Peki ne oldu da yeni nesil iPhone modelleri satış anlamında beklentilerin altında kaldı? Aslında bu durumun 2 temel sebebi mevcut. Birincisi XS, XS Max ve XR’ın kullanıcılara önemli bir yenilik vaat etmiyor oluşu. Yani yeni nesil iPhone modellerinde kullanıcıları heyecanlandıracak bir detay bulunmuyor.
İkincisi ise Apple’ın katı fiyat politikası. Açıkçası bir telefon için 14.000TL istemek pek de akıl karı bir iş değil.
Peki bu durum iPhone 11 ile değişecek mi? Geçtiğimiz günlerde iPhone 11 özellikleri ile detaylar su yüzüne çıkmaya başladı. Görünen o ki Apple önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni iPhone modellerinde önemli değişikliklere gidecek.
iPhone 11, 3 ana kamera ile gelecek
iPhone 11 özellikleri ile ilgili en dikkat çekici nokta, 3 ana kamera modülüne yer verilecek olması. Gerçi hali hazırda satışta olan 3 ana kameraya sahip pek çok model var. Yani Apple’ın bu konuda da geç kaldığını söylemek mümkün.
3 ana kamera sayesinde 3 boyutlu resimler çekilebileceği söyleniyor. Dolayısıyla Apple’ın bu noktada nasıl bir inovasyon çalışması yürüteceği de çok önemli.
iPhone 11’de dikkat çekecek olan bir diğer nokta ise ekran altı parmak izi okuyucusu. Malum, şimdiden pek çok üretici bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Yani Apple bu konuda da rakiplerinin gerisinde kaldı.
iPhone 11 de fos çıkabilir
Uzun lafın kısası, Apple’ın “yenilik” olarak vaat ettiği hiç birşey özünde yenilik değil. Apple eskiden inovasyon odaklı, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yenilikler yaparken, şimdilerde ise tutulan özellikleri taklit etmekle yetiniyor.
Eğer Cupertino merkezli şirket tasarım çizgisinde de önemli bir yeniliğe gitmezse, iPhone 11 modelleri de aynı Xs, Xs Max ve Xr gibi satış rakamları bazında beklentilerin gerisinde kalabilir.
Android tabanlı üreticiler, uçtan uca çentiksiz tasarımlara geçerken, Apple’ın çentikli tasarım çizgisinde diretmesi pek de doğru bir karar olmayacaktır.
Tabi ki bir de Apple fiyat politikasına çeki düzen vermesi gerekiyor. Test ettiler ama olmadı. Piyasa henüz 1000 dolarlık etikete sahip akıllı telefonlar için hazır değil. Hele hele Türkiye gibi ülkeler hiç hazır değil.
Apple’ın acilen fiyatlarını 700 dolar sınırına çekmesi gerekiyor. Bunun başka bir yolu daha yok.
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