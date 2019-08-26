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iPhone 11 Pro ile Galaxy Note serisi tarih olacak

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TEKNOLOJİ  | 26.08.2019 08:47 | Son Güncelleme

Apple, Samsung’un Galaxy Note serisini yok etmek için bu yıl karşımıza iPhone 11 Pro ile çıkacak. Note serisinden kat kat daha güçlü olacak olan bu model, öyle S-Pen gibi sıradan bir kalem ile değil Apple Pencil destekli olacak. Tasarımcıların bile öve öve bitiremediği Apple Pencil’ın iPhone’a gelmesi büyük bir olay olacak gibi görünüyor.

iPhone 11 Pro ile Galaxy Note serisi tarih olacak

Bugün de Apple’ın iPhone 11 Pro’ya ait olduğu söylenen kılıflar sızdı. iPhone için aksesuarlar geliştiren Olixar firması ki oldukça güvenilirdir kendileri, iPhone 11 Pro’nun kılıfını satışa sundu. Apple Pencil tutmak için özel bir bölümü olan bu kılıf, telefonun üçlü kamera kurulumu ile geleceğini de kanıtlıyor.

Samsung’un S-Pen’inden kat ve kat daha iyi olacak olan Apple Pencil destekli bu iPhone, 2019’un açık ara en hızlı ve en iyi telefonu olacak. Apple’ın kamera konusunda artık Huawei gibi bir firmanın gerisinde kalmayacağını düşünüyorum. Apple, klasını konuşturmak istiyorsa DxOMark’ta zirveye oturmak için çabalaması gerekiyor.

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Tabii bu kadar güzel şeyin bir de bedeli olacak. Muhtemelen bu model Türkiye’de 13.999 TL’den satışa sunulacak. Bunun bir telefon için kalp kırıcı bir fiyat olduğu açıkça ortada. Bu meblağları telefona vermek gibi bir hata yapmamanızı öneriyoruz. Telefon almak yerine alınacak onlarca teknolojik cihaz olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Pro Galaxy Note

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