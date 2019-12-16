iPhone 11 pro kamerası reklam çekimlerine devam ediyor

Hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce Apple şirketi ilginç bir reklam yayınlamıştı. John Wick’in yönetmeni David Leitch kartopu savaşı temalı çarpıcı çekimler gerçekleştirildiği bu reklam büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Suudi çöl sürücülerinin performansı, Al Kharrarah Ulusal Parkı’nda Henrik Hansen katkılarıyla çekildi. Hatırlayacağınız üzere daha öncesinde çekilen iPhone 11 Pro reklamı buzlu bir ortamda geçiyordu. Bu sefer çöl kullanıldı.

Sağanak yağmurlardan sonra oluşan mucizevi bir gölü çevreleyen dev turuncu ve kızıl kum tepeleriyle Suudi Arabistan’daki doğal harikalardan bir tanesi olan bu göl adeta doğa harikası. Yüksek ışıkta, ATV sürücülerinin kaldırdığı toz ve sıçrattığı taşlarla özellikle ağır çekimde göz alıcı kareler yakalandı ve son derece ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Apple uzun bir süredir kameralar üzerinde çalıştığını zaten göstermişti. Şirketin iPhone 11 serisindeki kamera başarısını yeni çıkacak akıllı telefonlarında da sürdürmesi bekleniyor.

Apple iPhone 11 pro reklamını izlemek için buraya tıklayınız



