iPhone 12 Pro nasıl olacak?

Akıllı telefon pazarının lider isimlerinden biri olan Apple, bu nesildeki iPhone modellerini geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunmuştu. iPhone 11 modellerinin satışa sunulmasıyla birlikte gözler 2020 yılında tanıtılacak olan yeni nesil iPhone modellerine çevrildi.

Şimdiye kadar iPhone 12 Pro ile ilgili sızdırılan raporlarda yeni nesil iPhone modellerinde çentiğin küçüleceğine ve kamera sayısının da 4’e çıkarılacağı yönünde bilgilere rastlamıştık.

Şimdi ise yeni nesil iPhone modelinin RAM miktarı ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Malum, Apple iOS’in verdiği güç ile iPhone modellerinde öyle uçuk RAM kurulumlarına yer vermiyor. Rakipleri 12GB RAM’e sahip telefonlar üretirken Apple hala bir iPhone için 4GB’lık RAM’in fazlasıyla yeterli olduğu görüşünde. Fakat önümüzdeki yıl bu durum değişecek gibi görünüyor.

Eğer sızdırılan bilgiler doğruysa yeni iPhone 12 Pro ve Pro Max modelinde 6GB RAM kullanılacak. Elbette bu şimdilik bir söylentiden ibaret. Keza Apple yeni iPhone modelinde illa ki teknik özellikler bakımından güncellemeler yapacaktır. Fakat bu güncellemelerin RAM kapasitesini kapsayıp kapsamadığı önümüzdeki günlerde netleşecektir.

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