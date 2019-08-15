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iPhone çentik tasarımını bitiriyor

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TEKNOLOJİ  | 15.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Apple, çentik modasını tüm piyasaya kabul ettirdi. Şirket, şu an ise bu çentiklerden sıkıldı ve yeni bir tasarıma yöneldi.

iPhone çentik tasarımını bitiriyor

Telefonun üst köşesinde bulunan hoparlör ve kamera, çentik olarak adlandırılıyor. Bazı şirketler bu çentiği gizlemek için su damlası sistemine geçerken bazıları da açılır kapanır bir ön kamera tercih etti. Apple tarafından alınan bir patente göre hiç kimse çentik konusunda bu kadar radikal olmadı.

Çentik modası ilk olarak iPhone X cep telefonlarında başlatılmıştı. Ekranın tamamen ön tarafı kaplaması ve çentik olmaması ise yeni yeni gelişen bir moda. Apple şirketi ışığı görebilme özelliğini değiştirebilen bir ekran camı üzerinde çalışıyor.

Bu yeni sistem sayesinde Apple, çentiklerden tamamen kurtulacak. Ön kameranın açılması istendiğinde veya ekran ile ilgili herhangi bir işlem uygulanacağı zaman ışık sistemini algılayabilen bir fonksiyon devreye girecek. Böylece ekran altında bulunan kameralar çekim yapabilecek. Apple, bu tarz bir iPhone tasarımı için patent aldı.

Şirketin 2020 yılında piyasaya sunulması beklenen yeni iPhone modellerinde, böyle bir donanım kullanması çentik modasını muhtemelen tamamen sona erdirecek. Peki sizler cep telefonlarında çentik kullanımını nasıl buluyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone çentik

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