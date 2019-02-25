iPhone fiyatları ne zaman düşecek?

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Apple, geçtiğimiz senenin son çeyreğinde yeni nesil iPhone modellerini satışa sunmuştu. Ülkemizde de Kasım ayı itibariyle satışa sunulan yeni iPhone modelleri “sınırlı stoklarla” raflardaki yerini aldı. Arada dönen TV reklamlarında da sürekli aynı ibareye yer veriliyor. “Stoklarla sınırlıdır.” Neyse ki bu yeni iPhone modellerine olan ilgi o kadar düşük ki bu sınırlı olan stoklar hala tükenmiş değil. Böyle giderse tükenmesi de pek mümkün görünmüyor.
Apple’ın ülkemizdeki satışları zaten iPhone X ile birlikte azalmaya başlamıştı. 2017’nin sonlarına doğru 6099TL etiket fiyatıyla satışa sunulan iPhone X haliyle satış rakamları bazında beklentilerin altında kalmıştı.
Herkes o zaman bile iPhone fiyatları düşecek mi diye beklerken, iPhone X ile aynı çıkış fiyatına sahip olan (999 dolar) iPhone XS 9899TL fiyatla raflardaki yerini aldı.
Apple Türkiye’nin bu aşırı şişirilmiş fiyat politikası yüzünden Cupertino merkezli şirket Türkiye fiyatında olan ağırlığını tümüyle yitirdi.
Apple Türkiye pazarından adeta silindi
Şu anda ülkemizdeki iPhone kullanıcılarının sayısı hayli fazla diyebiliriz. Hatta kullanım ağırlığına bakacak olursak, 3 ya da 4. en çok kullanılan akıllı telefon markası olduğunu söyleyebiliriz. Fakat kullanılan iPhone modellerinin hep eski versiyonlar olduğunu da hesaba katmak gerekiyor.
Genel olarak dışarı çıkıp baktığınızda milletin elinde öyle iPhone XR, XS ya XS Max göremiyorsunuz. Ağırlıklı olarak iPhone 6, 6S ve 7 kullanılıyor. Çünkü bu modeller zamanında iPhone almak o kadar da zor değildi. Şimdilerde ise 749 dolarlık iPhone XR bile 7399TL’den satılmakta. Haliyle kimse böyle bir telefon için o kadar para dökmek istemiyor. Çünkü bu modele emsal 999 dolarlık S10E bile 5499TL’den satılmakta. Arada neredeyse 2000TL’lik bir fark mevcut.
Kısaca özetlemek gerekirse, son 2 yıl içerisinde Apple adeta Türkiye pazarından silinmiş durumda. Muhtemelen son 2 yılda satılan güncel modellere baksak, Apple’ın iPhone X serisi modeller hayli gerilerde yer alır.
iPhone fiyatları ne zaman düşecek?
Peki gelelim asıl konumuza. iPhone fiyatları düşecek mi? Düşecekse ne zaman düşecek? Açıkça belirtelim. Apple CEO’su Tim Cook Türkiye fiyatlarının yeninden düzenleneceğini zaten söyledi. Yani ülkemizdeki iPhone fiyatlarında iyi kötü bir iyileştirme olacak.
Bu indirimin ne zaman geleceği henüz netlik kazanmış değil. Fakat önümüzdeki ay Apple’ın bir etkinlik düzenleyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu etkinlik sonrasında fiyatlar aşağıya çekilebilir. Ya da bir diğer ihtimal Apple bu etkinliğe kadar beklemeyebilir. Peki neden?
Aslında nedeni son derece açık. Apple’ın üst segment kategorisindeki en büyük rakibi Samsung’un Türkiye’deki fiyat politikası. Az önce de belirttiğimiz üzere yurt dışı fiyatları aynı olan modellerin Türkiye fiyatları arasında neredeyse 2000TL’lik bir fark mevcut. Bu fark Apple’ın hali hazırdaki müşteri kitlesini de kaybetmesine neden olabilir.
Eğer Apple ciddi anlamda bu kitleyi kaybetmek istemiyorsa yapacağı şey basit. Fiyatlarını aşağıya çekmek.
Muhtemelen Apple Türkiye önümüzdeki günlerde iPhone fiyatlarını güncelleyecektir. Güncellenen fiyatlar sonrası telefon fiyatlarında 2000TL’ye varan indirimler görebiliriz. O yüzden şu aralar iPhone satın almayı düşünüyorsanız biraz daha sabretmenizi tavsiye ederiz.
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