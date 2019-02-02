iPhone’lar için gözünü gelişmiş 3D kameralara dikti

Raporda, bunun şu an Face ID teknolojisine de destek veren mevcut 3D çözümünün geliştirilmiş bir versiyonu değil, yeni ve çok daha gelişmiş bir teknoloji olduğuna vurgu yapılıyor.

Bu teknolojinin kullanılacağı yeni kameranın yaklaşık 5 metrelik mesafede dahi çalışabileceği söyleniyor, ki bu sayede yalnızca yüz tanıma ve güvenlik için değil, başka işlemler için de kullanılabileceği anlamı çıkıyor. AR tarafında farklı çözümler olabilir. Ek olarak, normal fotoğraflardaki derinlik unsurunun daha iyi olacağı da belirtiliyor.

Bu arada ilginç bir detay olarak, bu kamera sisteminin ilk olarak 2020 İlkbahar döneminde çıkacak iPad’lerde kullanılması ve gelecek geri bildirimler neticesinde daha stabil halinin yine 2020 Sonbahar döneminde çıkması muhtemel iPhone’larda olması muhtemel.

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