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iPhone sahipleri dikkat! Piliniz ve mobil veriniz hızlı tükeniyorsa bu ayara mutlaka bakın

Apple’ın iOS 27 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları, pil ömrüyle ilgili sorunlar yaşadıklarını ve mobil veri tüketiminin arttığını bildiriyor. Şikâyetlerin odağında ise zayıf Wi-Fi bağlantısını hücresel veriyle birleştiren Bağlantı Desteği (Connectivity Assist) özelliği bulunuyor.

iPhone sahipleri dikkat! Piliniz ve mobil veriniz hızlı tükeniyorsa bu ayara mutlaka bakın
Enes Çırtlık

Güncellemenin ardından dikkatlerin büyük bölümü, özellikle Wi-Fi bağlantısının zayıf olduğu durumlarda devreye girebilen Bağlantı Desteği üzerinde toplanıyor. Kullanıcı bildirimleri, yaşanan her pil sorununun bu özellikten kaynaklandığını kanıtlamasa da etkilenen kullanıcıların inceleyebileceği somut bir ayara işaret ediyor.

iPhone sahipleri dikkat! Piliniz ve mobil veriniz hızlı tükeniyorsa bu ayara mutlaka bakın 1

iOS 27'DE BAĞLANTI DESTEĞİ PİL TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR MU?

Reddit’te yoğun ilgi gören bir tartışmada, bazı iPhone kullanıcıları Bağlantı Desteği’ni kapattıktan sonra pil ömrünün iyileştiğini ifade ediyor.

Apple’ın destek sayfasında Bağlantı Desteği’nin pil tüketimini artırdığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte şirket, Wi-Fi bağlantısının yavaş veya kullanılamaz olduğu durumlarda özelliğin daha fazla hücresel veri tüketebileceğini doğruluyor.

Önceki Wi-Fi Yardımı (Wi-Fi Assist) özelliğinin yerini alan Bağlantı Desteği, zayıf Wi-Fi bağlantısını hücresel veriyle birleştirebiliyor. Kullanıcıların son şikâyetleri ise bu sistemin belirli ağlarda ne kadar sık ve yoğun biçimde devreye girebildiğine odaklanıyor.

iPhone sahipleri dikkat! Piliniz ve mobil veriniz hızlı tükeniyorsa bu ayara mutlaka bakın 2

iPHONE’DA BAĞLANTI DESTEĞİ NASIL KAPATILIR?

Bağlantı Desteği’nin pil ve mobil veri kullanımı üzerindeki olası etkisini incelemek isteyen kullanıcılar, özelliği iPhone ayarlarından yönetebiliyor.

Bunun için Ayarlar > Wi-Fi bölümüne girip kayıtlı ağ listesinin altına kaydırmak yeterli. Özelliğin ana anahtarı bu bölümde bulunuyor.

Apple ayrıca her Wi-Fi ağının yanındaki bilgi (i) düğmesi üzerinden ağa özel bir kontrol seçeneği sunuyor. Böylece belirli bir yönlendirici veya reklam engelleme yapılandırması nedeniyle hücresel veri desteğinin sık sık devreye girdiği durumlarda özellik yalnızca o ağ için kapatılabiliyor.

Mobil veri tüketimi ise Ayarlar > Hücresel > Sistem Servisleri bölümünden incelenebiliyor. Ancak faturalandırmaya esas toplam veri kullanımını kontrol etmek için operatör kayıtları en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor.

iPhone sahipleri dikkat! Piliniz ve mobil veriniz hızlı tükeniyorsa bu ayara mutlaka bakın 3

iOS 27 PİL SORUNU YAŞAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bağlantı Desteği’nin pil tüketimini etkileyip etkilemediğini anlamak için özelliğin geçici olarak kapatılması ve birkaç gün boyunca benzer kullanım koşullarında pil ile mobil veri tüketiminin karşılaştırılması öneriliyor.

Güncellemeden hemen sonraki birkaç saatlik kullanım sonuçlarına dayanarak kesin bir değerlendirme yapılmaması da önem taşıyor. Çünkü iOS güncellemelerinin ardından arka planda gerçekleştirilen indeksleme işlemleri de pil ömrünü etkileyebiliyor.

Apple’ın destek sayfasına göre Bağlantı Desteği; uluslararası dolaşım sırasında, hücresel veri için Az Veri Modu etkinleştirildiğinde ve bazı akış uygulamalarında kullanılamıyor.

iPhone sahipleri dikkat! Piliniz ve mobil veriniz hızlı tükeniyorsa bu ayara mutlaka bakın 4

Sınırlı mobil veri paketine sahip kullanıcılar özelliği devre dışı bırakmayı tercih edebilirken, güvenilir olmayan halka açık Wi-Fi ağlarını sık kullananlar daha istikrarlı bağlantı karşılığında ek veri tüketimini kabul edebilir.

Ciddi pil sorunu yaşayan iPhone sahiplerinin, Apple’ın iOS 27 pil kullanımına ilişkin genel önerilerini de incelemesinde fayda var. Bağlantı Desteği, artan pil tüketiminin olası nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor; ancak pil ömrünün kısalmasının her durumda bu özellikten kaynaklandığı doğrulanmış değil.

Kaynak: The Mac Observer

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Apple iPhone iOS iOS 27
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