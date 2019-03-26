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iPhone satışları neden düşüyor?

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TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 08:33 | Son Güncelleme

Son dönemlerde, iPhone satışları neden sürekli düşüşte sorusu; hem piyasa oyuncularının hem de telefon üreticilerinin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Peki ne oldu da iPhone satışları bu kadar sert bir düşüş yaşadı.

iPhone satışları neden düşüyor?

Bu konuyla ilgili net bir yorum yapabilmek için iki farklı koşulu irdelemek gerekiyor. Birincisi, Apple firmasının izlediği stratejiler; ikincisi ise, mevcut piyasa koşulları. Bu her iki madde de, iPhone satışlarının düşme nedenlerini daha anlaşılır kılıyor.

Öncelikli olarak Apple şirketinin izlediği yol haritasına bakmak gerekiyor. Apple son dönemlerde ürün geliştirmekten ziyade, hizmetlere odaklanmış gibi görünüyor. Son olarak yapacağını açıkladığı Google Stadia benzeri hizmeti ile adeta yol haritasını çizen Apple, ürünlere yeterince zaman ayıramıyor.

Apple firmasının satış rekorları kırdığı 2016-2017 seneleri her ne kadar çok uzak olmasa bile, akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabet durmaya asla izin vermiyor.

Akıllı telefon pazarındaki rekabet

Daha önceden yalnızca birkaç akıllı telefon üreticisi varken, artık bu sayı onlarca markaya çıktı. Özellikle de Asyalı şirketlerin yaptığı ürün bombardımanı, Apple gibi şirketlerin geri planda kalmasına neden oldu. Huawei ise bu konuda en yakın rakipler arasında. Dört arka kameralı telefonlar yapan telefon üreticileri Apple’a adeta kabus yaşatıyor.

Son dönemlerin ekrandan parmak izi okuyucu teknolojisini de unutmamak gerekiyor. Apple’ın bu şirketlerle yarışabilmesi için, çok daha ileri teknolojiler kullanması gerekiyor. 2019 yılı içerisinde Apple, çıkaracağı donanımlı ürünlerle bu açığı kapatabilir. Sizce Apple firmasının bu konuda 2019 yılı için şansı var mı?

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iPhone Apple akıllı telefon

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