iPhone SE 2, 2020’de gelebilir!

Söylentilere göre iPhone SE 2, önümüzdeki yıl, 2020 itibarıyla tanıtılacak ve teknoloji severlerin beğenisine sunulacak. Ürünün en dikkat çekici tarafının tıpkı ilk versiyonda olduğu gibi yine ufak bir ekran, dolayısıyla tek elde kullanıma uygun portatif bir tasarımının olması bekleniyor.

Bu kez ekranın 4 inç değil, 4.7 inç olması bekleniyor. Baktığımızda 5 inç değerinden düşük olan bu ekran sayesinde tek elde rahat kullanım yine mümkün olacaktır. Ekran teknolojisi olarak ise Amoled değil, LCD ekran teknolojisinin kullanımı muhtemel.

Çipset tarafına gelindiğinde ise, iPhone SE 2’de Apple’ın güncel çipseti A13 olmayacak. Beklentiler A11, en iyi ihtimalle de A12 olacağı yönünde, ki bu sayede satış fiyatının da uygun seviyede tutulabilmesi mümkün.

Diğer söylenti detaylara göre telefonun ön kısmında ince çerçeveler ve üst tarafta da çentik tasarım olacak. Arka tarafta da büyük ihtimalle tek kamera ve flash ışığı dizilimi tercih edilecek.

Tabii söylentilerin yanında bazı tahmini bilgiler de var. Apple ile ilgili tahminleriyle bilinen analist Ming-Chi Kuo, yeni iPhone SE modelinin 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağını belirtiyor. Kuo’ya göre telefonda A13 çipsetiyle birlikte 3GB RAM olacak ve kullanıcılara 64 ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunulacak. Tasarımsal olarak iPhone 8’i andırması beklenen telefonun başlangıç fiyatının ise 399 dolar olacağı belirtilmiş. Renk seçenekleri tarafında da gümüş, uzay grisi ve kırmızı var.