iPhone SE tekrar satışta

Yaklaşık olarak 5 aylık bir aranın ardından Apple, bazı ülkelerdeki mağazalarında SE modelini tekrardan satışa sundu. Üstelik satışa sunulan modeller refurbished yani yenilenmiş modeller. Muhtemelen Apple elinde kalan iPhone SE stoğunu eritmek için böyle bir yola başvurdu.
ABD’de hizmet veren Apple Store’da 128GB’lık yenilenmiş iPhoneSE 299 dolardan satılırken, 32GB’lık model ise 249 dolardan alıcı buluyor.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Apple iPhone SE’nin üretimini uzun süre önce durdurduğu için şu anda bu telefonun sıfırını bulmak hiç kolay değil. Zira hali hazırda ülkemizde hizmet veren hiç bir büyük teknoloji mağazası SE modelinin satışını yapmıyor.
Cupertino merkezli şirketin uzun bir zaman sonra SE modelini tekrardan satışa sunması, bu ayın sonlarına doğru düzenlenecek olan özel etkinlikte SE2 modelinin tanıtılma iddialarını güçlendirmiş durumda. Elbette Apple’dan resmi bir açıklama gelmeden bu konuda yorum yapmak doğru olmayacaktır.
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