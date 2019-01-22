iPhone SE yeniden satışta!

Apple, 2016 yılında Çin’deki kullanıcıların küçük ekranlı ancak güncel donanımlı telefon talepleri olmasından dolayı karşımıza SE modeli ile çıkmıştı 4 inç büyüklüğünde ekran ile gelen bu iPhone model, döneminde neredeyse iPhone 7 ile aynı özelliklere sahipti. Ancak Cupertinolu firma 3 yıldır SE modelinin yeni bir sürümünü tanıtmamıştı.

Bugün ise Apple, sürpriz bir şekilde SE modelinin satışına tekrardan başladı. 32 GB iPhone SE modeli 349 dolar yerine 249 dolar ve 128 GB sürümü ise 449 dolar yerine 299 dolardan satılıyor. Şimdilik sadece Amerika’da satışa sunulan SE’nin, henüz Türkiye’de yeniden satışa sunulmadığını belirtelim.

SE modelinde 4 inç büyüklüğünde IPS ekran, Apple A9 yonga seti ve M9 hareket sensörü, 2 GB LPDDR4 RAM ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera yer alıyor. iOS 12 güncellemesini alan bu modelin 2016 donanımı ile bu yılda bile üst düzey performans sunduğunu söyleyebiliriz.

Apple’ın böyle bir hamleyi neden yaptığı bilinmiyor. Ancak bu olaydan sonra gözler SE 2 modeline çevrilmiş durumda. Bakalım Apple, bu yıl düzenleyeceği etkinliklerin birinde karşımıza SE 2 modeli ile çıkacak mı?

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