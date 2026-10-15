Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

iOS 27.2 ile Apple Music'in tasarımı değişiyor: İşte yeni görünümü

Apple, iOS 27.2 beta 4'te Apple Music uygulamasının tasarımında değişiklikler yapıyor. Geliştiriciler için yayımlanan bu sürüm, uygulamaya yeni bir simge getirirken alışılmış kırmızı ve pembe renklerden de uzaklaşıyor.

iOS 27.2 ile Apple Music'in tasarımı değişiyor: İşte yeni görünümü
Enes Çırtlık

Apple Music için kısa süre önce yeni bir logo tanıtan Apple, markanın kimliğini kademeli olarak yeniliyor gibi görünüyor. Geçen hafta iOS 27.2 beta 3'te de görülen bu logonun ardından beta 4'te Apple Music uygulaması için yeni bir simge geldi.

iOS 27.2 ile Apple Music in tasarımı değişiyor: İşte yeni görünümü 1

IOS 27.2 İLE APPLE MUSIC'İN SİMGESİ YENİLENDİ

Yeni Apple Music simgesinde renkli tasarımın yerini siyah ve beyaz alıyor. Varsayılan görünümde beyaz arka plan üzerinde siyah bir müzik logosu kullanılırken koyu modda bu düzen tersine dönüyor.

Apple'ın tasarım değişiklikleri yalnızca uygulama simgesiyle sınırlı kalmıyor. iOS 27.2 ile Apple Music'in sekme çubuğunda da dikkat çekici bir yenilik yapılıyor.

Etkin sekme, önceki kırmızı ve pembe marka renklerinin aksine artık maviyle gösteriliyor. Apple Music araç takımlarında da benzer şekilde artık kırmızı ve pembe yerine sade siyah arka planlar kullanılıyor.

APPLE MUSIC ARŞİVİNİN GÖRÜNÜMÜ DE DEĞİŞİYOR

iOS 27.2 beta 4 ile Apple Music'in Arşiv bölümünde de görsel değişiklikler yapıldı. Çalma Listeleri, Albümler, Sanatçılar ve Şarkılar gibi kategorilerin bulunduğu listedeki renkli tasarım kaldırılarak siyah-beyaz bir görünüme geçildi.

Kaynak: 9to5Mac

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki dev arasında sular durulmuyor: 100'den fazla gizli belge iddiası!İki dev arasında sular durulmuyor: 100'den fazla gizli belge iddiası!
Bir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çektiBir dönemin sonu! Apple o modelin fişini çekti

Anahtar Kelimeler:
Apple iOS Apple Music iOS 27
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul'da geceyi en iyi anlatan kare! Gün ağarınca ortaya çıktı

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Tüm dünya Arda Güler'i konuşuyor! Zlatan Ibrahimovic bile artık dayanamadı

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Elvin Levinler'den trafikte tepki çeken paylaşım! Sildi ama...

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

İstanbul'da selde aracı hasar gören ne yapacak? Sel hasarında kasko detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.