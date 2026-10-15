iOS 27.2 ile Apple Music'in tasarımı değişiyor: İşte yeni görünümü

Apple Music için kısa süre önce yeni bir logo tanıtan Apple, markanın kimliğini kademeli olarak yeniliyor gibi görünüyor. Geçen hafta iOS 27.2 beta 3'te de görülen bu logonun ardından beta 4'te Apple Music uygulaması için yeni bir simge geldi.

IOS 27.2 İLE APPLE MUSIC'İN SİMGESİ YENİLENDİ

Yeni Apple Music simgesinde renkli tasarımın yerini siyah ve beyaz alıyor. Varsayılan görünümde beyaz arka plan üzerinde siyah bir müzik logosu kullanılırken koyu modda bu düzen tersine dönüyor.

Apple'ın tasarım değişiklikleri yalnızca uygulama simgesiyle sınırlı kalmıyor. iOS 27.2 ile Apple Music'in sekme çubuğunda da dikkat çekici bir yenilik yapılıyor.

Etkin sekme, önceki kırmızı ve pembe marka renklerinin aksine artık maviyle gösteriliyor. Apple Music araç takımlarında da benzer şekilde artık kırmızı ve pembe yerine sade siyah arka planlar kullanılıyor.

APPLE MUSIC ARŞİVİNİN GÖRÜNÜMÜ DE DEĞİŞİYOR

iOS 27.2 beta 4 ile Apple Music'in Arşiv bölümünde de görsel değişiklikler yapıldı. Çalma Listeleri, Albümler, Sanatçılar ve Şarkılar gibi kategorilerin bulunduğu listedeki renkli tasarım kaldırılarak siyah-beyaz bir görünüme geçildi.

Kaynak: 9to5Mac