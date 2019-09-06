iPhone SE2 söylentileri ortaya atılmaya başlandı.

Akıllı telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Apple, bu ay içerisinde önemli bir etkinlik düzenleyecek. Bu özel etkinlikte yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı biliniyor. Genel beklenti Apple’ın XR, XS ve XS Max’in halefi modelleri tanıtacağı yönünde. Fakat bazı analistlere göre, Cupertino merkezli şirket, uygun fiyatlı bir iPhone modeli üzerinde de çalışıyor.

Apple’a yakın bazı analistlerin paylaştığı raporlarda, Cupertino merkezli şirketin iPhone SE’nin halefi üzerinde çalıştığı iddia edilmiş. Hatta bu modelin 2020’nin ilk çeyreğinde satışa sunulacağı da söylentiler arasında.

Elbette son birkaç yıldır sürekli olarak iPhone SE2 hakkında asılsız iddiaların ortaya atıldığını da unutmamak gerekiyor. Özellikle de bu dönemlerde Apple’ın düşük fiyatlı, küçük ekranlı bir model üzerinde çalıştığına dair pek çok söylenti çıkıyor. Tam olarak bu nedenlerden ötürü, yeni söylentilerin de sadece söylenti aşamasında kalması, kuvvetle muhtemel görünüyor.

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