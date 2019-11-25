iPhone SE2 Şubat ayını bekliyor

Uzun bir süredir Apple’ın yeni SE modelini geliştirdiğine dair söylentiler mevcut. Hatta SE2’nin iPhone 8 ile aynı kasaya sahip olacağı ve TouchID ile geleceği de iddia ediliyor. Gücünü Apple tarafından geliştirilen A13 yongasından alacak olan iPhone SE2 sistemini 3GB RAM ile destekleyecek.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Apple iPhone SE2 üretimini Şubat ayında başlatmayı planlıyor. Telefonun tanıtımının ise Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Tabi ki şunu da belirtmemiz gerekiyor. iPhone 8 hali hazırda ülkemizde 4500TL ile 5000TL arasında fiyatlardan satılmakta. Dolayısıyla SE2 modelinin de 5000TL üzerinde bir fiyattan gelmesi son derece normal olacaktır. Çünkü SE2 yonga seti bakımından iPhone 8’den üstün bir model olacak. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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