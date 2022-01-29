iPhone’un gizli tuşunu bulduğunu söyledi! Paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı

TikTok fenomeni Elly Bailey, yayınladığı bir video ile iPhone’ların az bilinen bir özelliğini bulduğunu söyledi. “Back Tap” adı verilen özellik uzun süredir Apple cep telefonlarında bulunurken kullanım alanı oldukça dardı. Elly Bailey’in paylaşımından sonra iPhone Back Tap özelliğini merak eden kullanıcılar hemen uygulamayı başlattı.

SOSYAL MEDYANIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

TikTok fenomeninin videosunda gösterdiği şekilde ayarları takip eden kullanıcılar telefonları için pratik bir adımı öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Bailey’in milyonlarca izlenen paylaşımına sosyal medya kullanıcılardan yorum ve beğeni yağdı. Kullanıcılar “Bu özellikle bizi tanıştırdığın için teşekkür ederiz” yorumunda birleşti.

BACK TAP NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Back Tap aslında arka tık olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Bu özellikle aslında insanlara telefonların üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış bir erişim seçeneği. Bu özellik telefonda bulunan bütün uygulamaları ve komutları kapsıyor. iPhone’ların 8 ve üzeri modellerinde bulunan bu özelliği kullanmak için yazılımın iOS 14 ve üzeri olması gerekiyor.

Telefonun menüsünden ayarlar bölümüne geldikten sonra yer alan ekrandaki Back Tap seçeneği açılır. Bu özelliğin aktif hala getirilmesiyle beraber kullanıcının seçimlerine bağlı olarak telefonun kamerasını açmak, ekran görüntüsü almak, sesi açıp kapatmak, ve ekranı kilitlemek gibi adımlar tek bir tıkla yapılabilir.



