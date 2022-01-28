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Mars'a inişi daha dün gibi aklımızda! Perseverance, neredeyse bir yılı geride bıraktı

28.01.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Mars'a indirdiği kaşif aracı Perseverance, neredeyse 1 yılı tamamladı. Azim anlamına gelen ismiyle dikkat çeken Perseverance, 1 yıla yakın sürede benzersiz bilgi ve görüntüleri Dünya’ya ulaştırmayı başardı.

Mars'a inişi daha dün gibi aklımızda! Perseverance, neredeyse bir yılı geride bıraktı

NASA, Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yeni nesil uzay aracı Perseverance'yi uzaya fırlatmıştı. 19 Şubat’ta Mars’a başarılı şekilde iniş yapan Perseverance, "Merhaba Dünya, sonsuz evime ilk bakışım" mesajı ile çektiği ilk görüntüyü Dünya’ya yollamıştı.

Benzersiz bilgi ve görüntüleri Dünya’ya ulaştıran Perseverance, uzay keşfi görevinde neredeyse bir yılı geride bıraktı.

Perseverance

PERSEVERANCE EN AZ BİR MARS YILI SORUNSUZ OLACAK

NASA’nın Mars’a 2021’in şubat ayında gönderdiği Perseverance keşif aracının en az bir Mars yılı (yaklaşık 687 gün) sorunsuz çalışması bekleniyor. Keşif görevinde neredeyse bir yılını tamamlayan araç, gezegenin jeolojisi ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha önce görülmemiş netlikte görüntüleri ve daha önce duyulmamış Mars yüzeyindeki sesleri NASA’ya gönderiyor. Ayrıca Dünya'ya muhtemel bir geri dönüşte incelenmek üzere kaya ve tortu örnekleri toplayarak, çok uzun zaman önceden kalma mikrobiyal yaşamın belirtilerini arıyor.

HAVA SICAKLIĞINDAKİ FARKLILIKLAR ÖNEMLİ TAŞIYOR

Uzun ve oldukça önemli hedefleri olan uzay yolculuklarında her an karşılaşılabilecek problemlerin başında düşük yer çekimi, hava sıcaklığındaki farklılıklar ve herhangi bir arıza durumunda hemen müdahale edilememesi gibi durumlar geliyor. Örneğin, öğle saatlerinde Mars’ın ekvatorunda sıcaklık 20 derece iken kutuplarındaki sıcaklığın -153 dereceye kadar düşmesi ekipmanların dünya yüzeyinde karşılaşılması zor olan sıcaklık farklılıklarına karşı korunmasını da gerektiriyor.

(İHA)

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