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Öldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktığında kimse inanamadı

28.01.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Öldüğü zannedilen bir kişinin uyanıp ayağa kalktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Beyaz örtünün altından hareket eden kişinin sosyal medyadaki görüntüleri dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Rusya’da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, son paylaşımıyla milyonlarca izlenmeye ulaşmayı başardı. Odada bekletilen bir naaşın uyanıp ayağa kalktığı anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

ÜZERİNDEKİ ÖRTÜYÜ KALDIRDI

Sedyenin üzerinde beyaz örtünün altında yatan bir kişi korku filmlerini aratmayacak bir sahnenin başrolünü üstlendi. Üzerinde örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan kişinin kameradaki görüntüsünde güçlükle hareket edebildiği görüldi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

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KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Akıllara durgunluk veren olay sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken görüntüler kısa sürede yayıldı. Milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun sonrasında resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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