iPhone X’ten bu yana böylesi görülmedi! Apple’dan 20. yıla özel tasarım hamlesi

Steve Jobs tarafından 2007 yılında tanıtılan iPhone, gelecek yıl 20. yaşını kutlayacak. İddiaya göre ise Apple, bu dönüm noktasını kutlamak amacıyla “tüm köşe ve kenarları çevreleyen kavisli cama” ve ekranın çevresinde daha ince çerçevelere sahip özel bir 20. yıl dönümü iPhone’u çıkarmayı planlıyor.



IPHONE 20, IPHONE X'TEN BU YANA EN BÜYÜK TASARIM DEĞİŞİKLİĞİYLE GELEBİLİR

yıla özel iPhone'un, günümüzde iPhone Pro serisi olarak bilinen ürün ailesinde iPhone X’ten bu yana gerçekleştirilecek en büyük yenileme olacağı öne sürülüyor. Ancak tasarımla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmıyor.

2017 yılında piyasaya çıkan iPhone X, Face ID özelliğine sahip ilk iPhone olmuştu. Touch ID düğmesinin kaldırılması sayesinde iPhone X’in ekranı, önceki modellere kıyasla cihazın kenarlarına çok daha fazla yaklaşmıştı.



iPhone X

NEREDEYSE TAMAMEN CAMDAN OLUŞUYORMUŞ GİBİ GÖRÜNECEK

yıl dönümü için hazırlandığı ileri sürülen iPhone’un ise bu yaklaşımı bir adım daha ileri taşıyacağı söyleniyor. Ekranın cihazın köşelerine ve kenarlarına doğru gerçekten kıvrılmasıyla birlikte telefonun neredeyse tamamen camdan oluşuyormuş gibi bir görünüme sahip olabileceği belirtiliyor. yıl dönümü iPhone’una ilişkin söylentiler bir süredir farklı yönlerde değişiklik gösteriyordu. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman’ın son haberine göre cihaz üzerindeki çalışmalar hâlâ devam ediyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte Apple’ın geliştirme aşamasında olduğu belirtilen bu iddialı tasarım değişikliklerini tamamen hayata geçirip geçiremeyeceği ya da cihazla ilgili planların ilerleyen süreçte daha sınırlı hâle getirilip getirilmeyeceği henüz belli değil.

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