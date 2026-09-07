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Bir tarafından diğer tarafı görünüyor! İşte dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu

Dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu tasarımıyla dikkat çekiyor. Açık kaynaklı Arduboy platformunu temel alan bu el konsolu 50 gram ağırlığında ve önceden yüklenmiş 400 oyunla geliyor.

Bir tarafından diğer tarafı görünüyor! İşte dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu
Enes Çırtlık

Yıllar içinde şeffaf kasalı pek çok konsol piyasaya çıktı. Bunların en bilinenleri arasında muhtemelen Atomic Purple Game Boy Color ile N64 Funtastic serisi yer alıyor. Bu yılın başlarında, Commodore’un yeni C64U Starlight Edition modelini de görmüştük. Daha yakın zamanda ise Microsoft, yarı şeffaf yeşil renkli Xbox Series X25 modelini tanıttı. Şimdi ise bunlara dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu olarak nitelendirilen Arduview eklendi.

DÜNYANIN İLK TAMAMEN ŞEFFAF VİDEO OYUN KONSOLU: "BİR TARAFINDAN DİĞER TARAFINI GÖREBİLİYORSUNUZ"

“Dünyanın ilk tamamen şeffaf video oyun konsolu” Arduview'un ilk üniteleri erken erişim alıcılarına gönderilmeye başlandı. Proje şimdi de Kickstarter’a gelmeye hazırlanıyor. Arduview görüldüğü üzere yalnızca şeffaf kasaya sahip sıradan bir konsol ya da el cihazı değil. Cihazda şeffaf bir ekran, içi görülebilen bir devre kartı bulunuyor.

Bir tarafından diğer tarafı görünüyor! İşte dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu 1

Arduview kurucusu Louis Huang, Tom’s Hardware’a yaptığı açıklamada, şeffaf konsolları ve şeffaf kasalı modifikasyonları her zaman sevdiğini, ancak şeffaflığın hep yalnızca çerçeveyle sınırlı kalmasından hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Babson College öğrencisi Huang, “Bu nedenle şeffaf bir OLED ekran, devre kartı ve kasa kullanarak işi daha ileri taşıdık. Cihazın bir tarafından diğer tarafını doğrudan görebiliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

ARDUVİEW'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Arduview projesi, açık kaynaklı Arduboy platformunu temel alıyor. Konsol, kendin-yap elektronik projeleriyle uğraşmak ve kodlama yapmak için tasarlanan Arduino platformuna dayanıyor. Burada ise son derece sınırlı kaynaklara sahip ATmega32u4 mikrodenetleyici yer alıyor. Mikrodenetleyici, topluluk tarafından geliştirilen yüzlerce 8-bit oyunu çalıştırmak üzere kullanılıyor. Mikrodenetleyicide 2,5 KB RAM ve 32 KB depolama alanı bulunuyor.
Bir tarafından diğer tarafı görünüyor! İşte dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu 2

Huang, Arduview’un yalnızca 50 gram ağırlığında olduğunu, bilgisayara USB-C üzerinden bağlandığını ve yine USB-C üzerinden şarj edildiğini vurguluyor. Cihazda uygulama mağazası da Wi-Fi da bulunmuyor. Kullanıcılar cihazı yalnızca açıp oynamaya başlıyor.

FİYAT VE BULUNABİLİRLİK

Erken erişim programı kapsamında 5 dolarlık rezervasyonla cihazı 49 dolarlık "kurucu fiyatından" satın alma imkânı sunuluyor.

Bir tarafından diğer tarafı görünüyor! İşte dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu 3

Cihazın perakende satış fiyatının ise 100 dolar olacağı belirtiliyor. Kickstarter kampanyasının ne zaman başlayacağına ilişkin ise henüz bir tarih yok. Ancak Kickstarter destekçileri cihazlarını ancak 2027'de teslim alabilecek.

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Oyun oyun konsolu
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