iPhone XI için gerçeğe en yakın konsept videosu

iPhone 11’in rakipleri gibi artık üçlü arka kamera kurulumuna yer vereceği söyleniyordu. Hatta bu konuda bir sürü render görseli sızmıştı.

Bugün ise Concept Creator isimli YouTube içerik üreticisi iPhone 11’in şimdiye kadar gelen sızıntılarından hazırladığı konsept videosunu yayınladı. Bu konsept videosunda iPhone 11’in üçlü kamera kurulumunun nasıl konumlandırılacağına dikkat çekiliyor.

Oldukça kötü ve göze hoş görünmeyen bir üçlü kamera kurulumu ile geleceği söylenen iPhone 11’in, bu tasarımı kullanırsa rakipleri karşısında maalesef ki şansı çok düşük olacak.

Konsept videosunu izlemek için buraya tıklayınız



