iPhone XI ile Galaxy Note 10’un ekranı aynı olacak

Gücünü Apple A13 yonga seti, 4 GB RAM ve üçlü kamera kurulumundan alacak olan yeni iPhone modellerinin ekran konusundaki tercihi de bugün belli oldu.

Güney Koreli bir site; Apple’ın iPhone 11 modellerinde Galaxy Note 10’da kullanılan ekranı kullanacağını iddia etti. OLED teknolojisine Apple Watch ile geçen sonrasında ise iPhone X ile iPhone modellerine getiren Apple, bu yıl Galaxy Note 10‘daki paneli kullanmayı tercih edecek.

DisplayMate’ten her zaman yüksek puanlar alan Galaxy serisinin panelleri, iPhone modellerinde Apple’ın Retina ve True Tone teknolojileri ile buluştuğunda kırılması güç bir rekora imza atabilir.

Bu iddianın iPhone XI Pro ve iPhone XI Pro Max modellerini kapsadığını düşünüyorum. Çünkü Apple yine iPhone Xr gibi ucuz yollu ki bize göre asla ucuz değil bir model tanıtacak. Bu modelde yine gideri düşürmek adına LCD ekran kullanılacaktır.

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