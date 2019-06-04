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iPhone XI modelinin minimumda 128 GB kapasite olacak

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TEKNOLOJİ  | 04.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerini tanıtacak. Apple A13 yonga seti ve 4 GB RAM’den gücünü alacak olan iPhone 11’in bugün depolama birimi hakkında ilk sızıntı geldi.

iPhone XI modelinin minimumda 128 GB kapasite olacak

Gelen bilgilere göre; iPhone 11’in baz modeli 128 GB dahili depolama birimi ile gelecek. 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olması beklenen iPhone 11, üçlü arka kamera kurumuna da sahip olacak. Bu kameralar kare şeklinde telefonun sol üst bölümüne konumlandırılacak.

Tasarımsal açıdan çentiği yine kullanacak olan Apple, bu tasarım anlayışından 2020 yılından vazgeçebilir. Bugün düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak iOS 13 sürümü ile kutusundan çıkacak olan iPhone 11 modelleri, bakalım bu sefer ses getirmeyi başaracak mı?

Son olarak Apple’ın iPhone Xr’da uyguladığı politikayı bu yılda da devam ettirip, uygun fiyatlı ve renki iPhone 11r modelleri ile karşımıza çıkma ihtimalinin olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone XI Apple

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