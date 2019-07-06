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iPhone XI ünlü kılıf üreticisi sayesinde bir kez daha ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | 06.07.2019 08:07 | Son Güncelleme

Apple, merakla beklenen iPhone 11 ve iPhone 11 Max modellerini Eylül ayında tanıtacak. Apple A13 yonga seti ve 4 GB RAM’den beslenecek olan ve tarihin en hızlı telefonu olacak olan iPhone 11 modelleri, çirkin tasarımı ile çok konuşulacak gibi görünüyor.

iPhone XI ünlü kılıf üreticisi sayesinde bir kez daha ortaya çıktı

Apple, rakipleri gibi bu yıl nihayetinde üçlü kamera kurulumuna geçecek. Ancak bu kameraların konumlandırılması Apple’ın tasarım noktasında tökezlediğini gösteriyor.

Ünlü kılıf üreticisi olan Ghostek, bugün iPhone 11’in kılıflarını yayınladı. Yayınlanan görsellere göre; iPhone 11’in kamerası sol üst bölüme kare şeklinde konumlandırılacak. Olukça büyük lensler ile gelecek olan bu kameralara bir de LED flaş eşlik edecek.

Arkadan ve önden bakıldığında iPhone X’in tasarımını birebir andıran iPhone 11’in devrim yaratacak bir yenilik ile gelmesi bekleniyor. Aksi durumda Apple, pazar payını Çinli firmalara 2020 yılında da kaptırmaya devam edecek.

Ghostek

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iPhone XI iPhone

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