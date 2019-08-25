iPhone XS ile iPhone 11 arasındaki farklar neler

Steve Jobs zamanında Apple akıllı telefon sektörüne yön veren şirket konumunda yer alıyordu. Yeni duyurulan iPhone modelinde karşımıza çıkan özellikler, diğer şirketler tarafından amiral gemisi modellerine entegre ediliyordu. Fakat son birkaç yıldır bu durum iyiden iyiye değişmiş durumda. Cupertino merkezli şirket, o eski yaratıcı ruhundan hayli uzak bir görüntü çiziyor. Apple artık dünyayı değiştiren ya da değiştirmek isteyen kimliğinden çok uzakta. Adeta nasıl olsa ne yapsak satıyor egosuyla dolup taşan bir şirket izlenimi veriyorlar. Görünen o ki bu çizgi yeni iPhone modelinde de değişmeyecek. İPHONE 11 HAKKINDA PEK ÇOK RAPOR SIZDIRILDI



Birkaç yıl öncesine kadar yeni iPhone etkinlikleri çok daha büyük heyecanla beklenirdi. Çünkü yeni iPhone modelleri hakkında bilgi sızdırılması alışık olduğumuz şeylerden değildi. Nitekim telefonun kendisi de pek çok özelliği de etkinlik gecesinde ortaya çıkardı. Fakat artık böyle bir durumdan bahsetmek, pek de olası değil. Şimdilerde yeni iPhone modelleri ile ilgili pek çok detay, etkinlik gecesinden aylar öncesinde sızdırılıyor.

iPhone 11 tanıtımına daha uzun bir süre olmasına karşın, şimdiden telefon hakkında pek çok detay ortaya çıkmış durumda. Biz de bu detaylara dayanarak sizlere iPhone XS ve iPhone 11 arasındaki farklardan söz edeceğiz. TASARIMSAL BİR DEĞİŞİKLİK YOK



Apple’ın şu aralar en zayıf olduğu nokta tasarımı. İlk olarak 2017’de kullanılan çentik tasarımı 2019’da da karşımıza çıkacak.Görünen o ki Apple bu tasarım çizgisini bir süre daha değiştirmeyi düşünmüyor. iPhone X ve XS modellerinde kullanılan çentik, çok büyük bir ihtimalle iPhone 11 modelinde de aynı şekilde karşımıza çıkacak.Özetle tasarım tarafında öyle büyük bir değişikliğin olmayacağını söyleyebiliriz. Tabi ki bu söylediğimiz telefonun ön ve yan hatları için geçerli. Arka tarafa geçtiğimizde ise dikey olarak konumlandırılmış çift ana kameranın yerini Mate 20 Pro’daki gibi kare şeklinde konumlandırılan 3’lü ana kamera alacak. Rakipleri orta segment modellerde bile 4 kamera kullanmaya başlamışken, Apple’ın anca 3 kameraya geçiyor olması, büyük bir hezimet diyebiliriz.