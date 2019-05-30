Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti

IRAK hükümeti, ebeveynleri terör örgütü IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini açıkladı. Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’ye iade ettiklerini belirtti. İade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu aktaran Bayraktar, bunların yasadışı yollarla sınırı geçtikleri suçlamasıyla yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını söyledi. Bayraktar, iade sürecini yöneten Yüksek Yargı Konseyi’nin çocuklar uçağa binene kadar onlarla irtibatta kaldığını ifade etti. CEZAİ EHLİYET YAŞI 9 İngiliz Reuters’ın haberine göre Irak’ta çocuklar, 9 yaşından itibaren işledikleri suçlardan mesul tutuluyor. 9 ila 18 yaş arası 185 civarında ailesi IŞİD’li olan çocuk birkaç aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Bağdat yönetimi bu durumdaki yaşı küçük çocukların kendi ülkelerine iade edilmesini istiyor. Ancak pek çok ülke, bu çocukları kabul etmek istemiyor.

‘HEDEFİMİZ GERİ GETİRMEK’ Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da bir süre önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya (Türkiye’ye) getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir” ifadelerini kullanmıştı. Bu çocukların Türkiye’deki aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğini aktaran Yıldız, “Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar” diye konuşmuştu. ‘HÜKÜMLÜLER FARKLI’ Büyükelçi Yıldız, kadınların Türkiye’ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söylemişti: “Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil.”