Mynet Trend

Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 30.05.2019 14:19 | Son Güncelleme

Bağdat, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı Türk ailelerin 188 çocuğunun Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Irak yargısı, iade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu kaydetti.

Irak 188 çocuğu Türkiye’ye iade etti

IRAK hükümeti, ebeveynleri terör örgütü IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini açıkladı. Irak Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri IŞİD'e katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’ye iade ettiklerini belirtti. İade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu aktaran Bayraktar, bunların yasadışı yollarla sınırı geçtikleri suçlamasıyla yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını söyledi. Bayraktar, iade sürecini yöneten Yüksek Yargı Konseyi’nin çocuklar uçağa binene kadar onlarla irtibatta kaldığını ifade etti.

CEZAİ EHLİYET YAŞI 9

İngiliz Reuters’ın haberine göre Irak’ta çocuklar, 9 yaşından itibaren işledikleri suçlardan mesul tutuluyor. 9 ila 18 yaş arası 185 civarında ailesi IŞİD’li olan çocuk birkaç aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Bağdat yönetimi bu durumdaki yaşı küçük çocukların kendi ülkelerine iade edilmesini istiyor. Ancak pek çok ülke, bu çocukları kabul etmek istemiyor.

‘HEDEFİMİZ GERİ GETİRMEK’

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da bir süre önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya (Türkiye’ye) getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir” ifadelerini kullanmıştı. Bu çocukların Türkiye’deki aile ve akrabalık ilişkilerinin tespit edildiğini aktaran Yıldız, “Dolayısıyla hedef Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da dahliyle çocukları, aileleri, akrabalarıyla bir araya getirmek yönünde olacak çünkü bunların hepsi aslında akrabaları, yakınları olan çocuklar” diye konuşmuştu.

‘HÜKÜMLÜLER FARKLI’

Büyükelçi Yıldız, kadınların Türkiye’ye getirilmesi konusunda ise hukuki sürecin farklı bir boyutu olması nedeniyle ayrı bir süreç yürütüleceğini belirterek, şunları söylemişti: “Kadınlar için aynı süreci söylemek zor çünkü hapis cezasına çarptırıldılar. Suçluyla ilgili iade usulü terörle ilişkili olanların yararlanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla bizim farklı bir kombinasyon üzerinde çalışmamız lazım çünkü anlaşmayla getirebileceğimiz bir şey değil.”

Irak hükümetinin bu son kararı, geçen ay sonunda Tacikistan’a 84 çocuğun iadesini izliyor. Bundan önce de onlarca çocuk Rusya, Fransa ve Almanya’ya iade edilmişti.

İDAMA MAHKÛM EDİLEN FRANSIZLARIN SAYISI 7’YE ÇIKTI

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Irak’a teslim ettiği bir Fransız vatandaşı daha terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle dün idam cezasına çarptırıldı. Fransa, Irak’ta IŞİD üyesi olma suçlamasıyla yargılanıp idam cezasına çarptırılan vatandaşlarının infaz edilmemesi için çalışacağını açıklamıştı. Böylece bu davadan Irak’ta idam cezasına çarptırılan Fransızların sayısı 7’ye çıktı.

Bu arada Irak’ta terör örgütü IŞİD'in ağır baskısına maruz kalan Ezidilerin temsilcileri, Alman hükümetine dava açma kararı aldı. Gerekçe olarak SDG’nin IŞİD'le bağlantılı 61 Alman vatandaşını yargılanmak üzere Almanya’ya teslim etme önerisine Berlin hükümetinden olumlu yanıt gelmemesi gösterildi.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Etna yanardağı aktif duruma geçtiEtna yanardağı aktif duruma geçti
Kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler!Kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IŞİD Sırakayalar Şelalesi Türkiye Çocuk

En Çok Okunan Trend Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri trafiğe açılıyor

Ünlü eğlence mekanında büyük skandal!

Ünlü eğlence mekanında büyük skandal!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Engin Altan Düzyatan'dan Diriliş Ertuğrul dizisine veda mesajı!

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Ünlü koyu mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Toplayın bi yere vurun gitsin hepsini neden geri gönderiyorsunuz potansiyel suç makinası hepsi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 gün bataklıkta mahsur kalan fil kepçe ile kurtarıldı

3 gün sonra kepçe ile kurtarıldı

Etna yanardağı aktif duruma geçti

Etna yanardağı aktif duruma geçti

Çeşme'de şüphelendikleri kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler

Kadınları kovalayıp kamerayla görüntülediler!

Avrupa panik içinde! Nedeni: Fare virüsü

Avrupa panik içinde! Nedeni: Fare virüsü

Minibüsün kapısından sarkarak yapılan tehlikeli yolculuk kamerada

Minibüsten sarkarak yolculuk ettiler

İhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktı

İhraç ettiği doğalgaza 'özgürlük gazı' adını taktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.