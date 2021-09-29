Irak sınırındaki Çukurca'nın çehresi kamu yatırımlarıyla değişiyor

HAKKARİ (AA) - MEHMET DAYAN - Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Hakkari'nin Çukurca ilçesi, bakanlıklar, kaymakamlık ve belediyenin projeleri sayesinde turizmden alt ve üstyapıya, spordan sosyal hizmetlere birçok alanda değişim yaşıyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçenin kalkınması, gençlerin sportif ve sanatsal faaliyetlere yönlendirilmesi, tarihi mekanların restore edilerek turizme kazandırılması amacıyla ilgili bakanlıklar ve belediye tarafından başlatılan projeler devam ediyor.

Son yıllarda düzenlenen festivaller sayesinde daha çok turiste ev sahipliği yapan Irak sınırındaki ilçede, Emir Şaban Mahallesi'nde taştan inşa edilen "butik otel" hizmet vermeye başladı, aynı mahallede şehir stadı, halı saha ve konaklama ihtiyacına yönelik konutlar inşa edildi.

Tarihi dokusuna uygun restore edilen Emir Şaban Camisi'nin de ibadete açıldığı Çukurca'da, bazı mahallelerin içme suyu hatları yenilendi, yeni su depoları yapıldı, yollar da parke taşlarıyla daha konforlu hale getirildi.

Tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi için desteklemelerde bulunan kaymakamlık ve belediye, terör saldırıları nedeniyle 1995'te boşaltılan Dutluca Mahallesi'nde yol ve sulama kanalı inşa ederek vatandaşların yeniden tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yapabilmelerine imkan sağladı.

- "Bölgemizde artık güvenlik problemi yaşamıyoruz"

Kaymakam Hasan Kurt, AA muhabirine, devletin hayata geçirdiği kamu hizmetleriyle ilçenin çehresinin değiştiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle restorasyonu tamamlanan tarihi Emir Şaban Camisi'nin hizmete girdiğini belirten Kurt, "Yine belediyemizin yaptığı taziye evi, Ticaret Bakanlığının gümrük personeli için belediyemize yaptırdığı kamu konutları, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto teşkilatının beraber yaptırdığı spor kompleksi, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belediyeye yaptırdığı kapalı spor salonu olmak üzere toplamda 7 tesisimizin açılışını yaptık. Tesislerimiz yaklaşık 22 milyon liraya tamamlandı." dedi.

İlçede ciddi yatırımların yapıldığını, özellikle gençlerin faydalanabileceği spor tesislerinin inşa edildiğini anlatan Kurt, yapımı süren yüzme havuzu ve diğer tesislerin de ilerleyen zamanlarda tamamlanacağını aktardı.

Kurt, devlet yöneticilerinin kente ayrı bir önem verdiklerini ve yapılan hizmetleri yakından takip ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Devletimiz Çukurca'da, Hakkari'de çok güzel hizmetler yapıyor. Çukurca'mız bundan sonra devletimizin yaptığı kamu hizmetleriyle adını duyuracak. Şehrimizde, bölgemizde huzursuzluk, güvenlik problemi yaşamıyoruz ve bundan sonra yaşamayacağız. Artık terör bitti. Yapılması gereken hizmetler var. Bu hizmetlerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli bakanlarımıza ve valimize, ilimizin kıymetli siyasetçilerine ve ilçedeki çalışmalarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Artık Çukurcalı vatandaşlarımızın hizmet anlamında hiçbir eksiği kalmayacak."

- "Çukurca keşfedilmemiş bir cennet"

Belediye Başkanı Ensar Dündar da göreve başladıkları günden bugüne kadar vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmet yaptıklarını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile şehir stadı ve halı sahanın yapımının tamamlandığını, belediyenin imkanlarıyla taziye evi, butik otel ve konaklama merkezini hizmete açtıklarını belirten Dündar, şöyle devam etti:

"Çukurca artık huzur ve güvenlik şehridir, keşfedilmemiş bir cennettir. Bundan sonra ilçemizi festivallerle, doğal güzellikleriyle, doğal ürünleriyle tanıtmak istiyoruz. Bunun en güzel örneği; yeni yaptığımız festival. Birçok ilimizden gelen misafirlerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Bundan sonra Çukurca'mız güzellikleriyle anılacak. Önümüzde 2,5 yıllık hizmet süremiz var. Düğün salonu, spor salonu, belediye hizmet binası ve buna benzer projelerimiz başlama aşamasında. Bu süre zarfında projelerimizi halkımızın hizmetine sunacağız."

