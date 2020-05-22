Irak'ta bayramın vazgeçilmez tadı kileçe geleneği sürüyor

Iraklılar, bayram sofralarının olmazsa olmaz kurabiyesi kileçe geleneğini, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ettiriyor. Ülkenin genelinde olduğu gibi başkent Bağdat’taki evlerde de bayramın vazgeçilmezi olan kileçe yapımına ramazanın son günlerinde başlanıyor.

Kileçe, başta Kerkük olmak üzere Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde de her bayram pişirilip misafirlere ikram edilen Irak’a özgü bir kurabiye çeşidi. Türkmenler arasında adı daha çok “külçe” olarak biliniyor. rak mutfağına özel bir lezzet olan kileçe yapımı, geçmişten günümüze ulaşan bir gelenek halini almış.

HURMA, CEVİZ VE LOKUMLU

Kileçe yapımında önce un yoğrularak hamur haline getiriliyor, ardından küçük parçalara ayrılan bu hamurlara özel kalıplarla şekil veriliyor. İçine hurma, ceviz ve lokum eklenen kileçe, fırında pişiriliyor.

Bu unlu kurabiyenin hamuruna yağ ve şekerin yanı sıra “hel” denilen hoş kokulu bitki de ekleniyor.

Irak’ta bazı aileler evde hazırladıkları kileçeleri pazardaki taş fırınlarda pişirmeyi tercih ediyor. Fırından çıkan sıcak kileçelerden komşulara ikram edilmesi de halk arasında âdet sayılıyor.