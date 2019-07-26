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Irak'taki ABD askerleri alkol sebebiyle ülkelerine gönderildi

sesamos sesamos
DÜNYA  | 26.07.2019 04:24 | Son Güncelleme

Irak'ta görev yapan Amerikan donanmasına bağlı bazı özel kuvvet askerlerinin, görev başında alkol aldıkları gerekçesiyle ABD'ye geri gönderildiği duyuruldu.

Irak'taki ABD askerleri alkol sebebiyle ülkelerine gönderildi

Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı (SOCOM) konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eric Hill'in, kendisine bağlı bir time, Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrindeki merkeze geri dönmeleri talimatı verdiği belirtildi.

Timin, operasyon dışı dönemlerde "çok miktarda" alkol alarak takım içindeki düzen ve disiplini bozmaları nedeniyle böyle bir karar alındığı kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Timin bundan sonraki görevlerini başarıyla tamamlayacağına dair güven kaybolmuştur. Tüm Savunma Bakanlığı personeli belirlenen standartları sağlamak ve kurallara uymakla yükümlüdür. Komutanlar, şu an müfrezenin geri gönderilmesinden sonra ortaya çıkabilecek operasyonel boşlukları doldurmak için çalışıyor."

Rütbeleri ve kaç kişi oldukları açıklanmayan askerlere cezai işlem uygulanıp uygulanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

(AA)

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abd askerleri ırak alkol abd

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