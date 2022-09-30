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  4. Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı

30.09.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sınırdan 140 kilometre derinlikte düzenlediği harekata ilişkin görüntülerde pilotların PKK hedeflerini tam isabetle vurduğu görülüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos'a yönelik operasyonun görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde PKK'lı teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahın pilotlar tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor.

Bakan Akar, Şırnak ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajını vermiş ve 27 Eylül'de düzenlenen önemli bir hava harekatını açıklamıştı.

Bakan Akar, hava harekatı ile ilgili olarak "Türk Silahlı Kuvvetleri iki gün önce de hava harekatı ile 140 kilometre içeri girdi. Asos’ta teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargahlarının bulunduğu 16 hedefi büyük bir başarıyla vurdu, tahrip etti." demişti.

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pkk Milli Savunma Bakanlığı Hava harekatı asos

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