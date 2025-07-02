İran'da İsmail Kartal krizi! Kimse ne olduğunu bile anlamadı... Her şey yolunda giderken o telefonla istifa etti: "İran'a gelmeyeceğim" İşte nedeni...

Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından yolların ayrıldığı İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımının başına geçmişti.

İran ekibiyle iyi bir puan ortalaması yakalayan ve ligi 60 puanla 3. sırada tamamlayan Kartal'ın beklenmedik bir kararla Persepolis ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Persepolis CEO'su Reza Darvish'ten yapılan açıklamada, İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını duyurdu.

SEBEBİ: AİLEVİ SORUNLAR

Tasnim'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam, ayrılık nedeni olarak ailevi sorunları gösterirken yöneticileri arayarak ailevi sorunları nedeniyle İran'a gelemeyeceğini bildirdi.

16 MAÇTA 8 GALİBİYET

Kartal, Persepolis ile çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Takımı 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü ve maç başına 1.75 puan ortalaması tutturdu.