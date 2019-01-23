'Kızlı-erkekli' parti nedeniyle 72 gence gözaltı

İran'ın kuzeyindeki Sari kentinde kadınlar ve erkeklerin birlikte katıldığı, alkol tüketilen eğlenceye yönelik soruşturma başlatılıldı. Isna haber ajansı sorulturma savcısının açıklamasına dayandırdığı haberde, "yasa dışı İslam'a uygun olmayan partiye" katılan gençlerin gözaltına alındığını bildirdi.

Soruşturmayı başlatan savcı Hüseyin Alami gözaltına alınan gençlerin kadın erkek bir arada parti yaptıklarını ve bu eğlence sırasında alkollü içecekler tükettiklerini dile getirdi. Alami, İran'ın Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde, sözkonusu partide bulunan 72 genç hakkında iddianame hazırlandığını da belirtti.

İran İslam Cumhuriyeti yasalarına göre alkol tüketimi ve bekar kadınlarla erkekler arasındaki ilişki katı kanunlarla yasaklanmış durumda. Ancak bu yasaklar, özellikle son yıllarda İran toplumu tarafından giderek artan oranda deliniyor. Ahlak polisinin yaptığı baskınlarda, parti sırasında yakalanan gençler hakkında sık sık cezai kararlar çıkıyor. Bazı durumlarda suçlu bulunanlara kırbaç cezası uygulandığı da oluyor.

İran’da Hristiyan Ermeni azınlık dışında halk için alkol üretimi, tüketimi ve ticareti yasak. Ancak bu yasak nedeniyle üretilen kaçak içkiler nedeniyle ülkede sık aralıklarla sağlık sorunları ve hatta ölümler yaşanıyor. Son olarak, geçtiğimiz Ekim ayında İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, altı hafta içinde 84 kişinin kaçak içki tüketimi nedeniyle öldüğü, 959 kişinin de zehirlendiği bildirilmişti.

