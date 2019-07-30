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İran'dan Trump'a 'Bolton'un savaşa susamışlığını reddet' mesajı

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DÜNYA  | 30.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "savaşa susamışlığını" reddetmesi çağrısında bulundu.

İran'dan Trump'a 'Bolton'un savaşa susamışlığını reddet' mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "İran hiçbir savaşı kazanmadı ancak hiçbir müzakereyi de kaybetmedi." şeklindeki açıklamasına, "İranlılar binlerce yıldır tüm saldırganları ardında bıraktı." ifadeleriyle cevap verdi.

"SAVAŞA SUSAMIŞLIĞINI REDDET"

Mesajında, Bolton'un 2017'de yazdığı makalenin ekran görüntüsünü paylaşarak, Bolton'un aynı ifadeleri kullandığını ortaya koyan ve Trump'ın Bolton tarafından yanıltıldığını savunan Zarif, "Donald Trump, B Takımı'nın sahte tarihini ve savaşa susamışlığını reddet. Diplomasi sağduyudur ve asla güçsüzlük değildir." ifadelerini kullandı.

Zarif ayrıca ABD'nin Orta Doğu'daki müdahale ve işgallerinin bölgeyi kan gölüne çevirdiğini ifade etti.

ABD'nin 2003'deki Irak işgalinin mimarlarından olan şahin kimliğiyle bilinen Bolton'un, Trump'ı İran'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise yakın zamanda Bolton hakkında yaptığı açıklamada, "Çok iyi iş çıkarıyor ama Orta Doğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hatırlayın. İran hiç bir savaşı kazanmadı ancak hiç bir müzakereyi de kaybetmedi." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Trump John Bolton abd

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