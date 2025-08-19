SPOR

İran futbolunda skandal! Büyücülerle sözleşme imzalamışlar... 2 kişi gözaltına alındı

İran Futbol Federasyonu Sözcüsü Emir Mehdi Alevi, büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

İran’da "futbolda büyücülük" davasında 2 kişi gözaltına alındı. İran devlet televizyonunda konuşan Alevi, konuya ilişkin bilgi verdi. Alevi, "Bir büyücüyle irtibata geçtiğini ifade eden 2 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

4 ANTRENÖR UZAKLAŞTIRILMIŞTI

"Futbolda büyücülükle" ilgili 50'den fazla kişinin de ifadeye çağırıldığını dile getiren Alevi, söz konusu olayların ülkede futbol heyecanını olumsuz yönde etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. İran'da bir süre önce ülke medyasına 4 futbol antrenörünün büyücülükle ilgili faaliyetleri nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı yansımıştı.

BÜYÜCÜLERE YILLIK SÖZLEŞME

Ülkede geçen yıllarda bazı antrenör ve futbolcular, kimi maçlarda sahalara büyü yapıldığını ve bazı takımların büyücülerle yıllık sözleşme imzaladıklarını öne sürmüşlerdi.

