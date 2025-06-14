İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in evi vuruldu. İran'ın yolladığı füze, Itoudis'in evinin bulunduğu binaya isabet eti.

SALDIRI ANINDA YUNANİSTAN'DAYDI

Füzenin evine isabet ettiği anda Yunanistan'da bulunan Itoudis, fiziksel olarak herhangi bir zarar görmedi. Binada büyük hasar meydana gelirken, Itoudis'in bulunduğu dairenin saldırıdan fazla etkilenmediği aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hapoel Tel Aviv kulübü, Itoudis hakkında açıklama yayımlayarak bu iddiayı doğruladı.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştırmıştı.