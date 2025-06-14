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İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!

İsrail ile İran arasında gerçekleşen sıcak savaşta, İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği hava saldırısında, bir dönem Fenerbahçe'nin eski koçu olan Dimitris Itoudis'in evi vuruldu.

İran'ın İsrail'e yolladığı füze, eski Fenerbahçeli Dimitris Itoudis'in evine isabet etti!
Emre Şen

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırılarında, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Dimitris Itoudis'in evi vuruldu. İran'ın yolladığı füze, Itoudis'in evinin bulunduğu binaya isabet eti.

SALDIRI ANINDA YUNANİSTAN'DAYDI

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Füzenin evine isabet ettiği anda Yunanistan'da bulunan Itoudis, fiziksel olarak herhangi bir zarar görmedi. Binada büyük hasar meydana gelirken, Itoudis'in bulunduğu dairenin saldırıdan fazla etkilenmediği aktarıldı.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Hapoel Tel Aviv kulübü, Itoudis hakkında açıklama yayımlayarak bu iddiayı doğruladı.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALMIŞTI

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2016 ve 2019 yıllarında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Beko'yu çalıştırmıştı.

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İran İsrail füze savaş fenerbahçe saldırı Dimitris Itoudis
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