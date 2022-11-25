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İran'ın yıldız futbolcusu Serdar Azmoun, röportaj verirken birden Türkçe konuşmaya başladı! ''Fenerbahçe'ye gol atmıştım...''

25.11.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran forması giyen Serdar Azmoun, Galler ile oynadıkları maçın ardından Türkçe röportaj verdi. TRT Spor spikerini şaşıran Serdar Azmoun, röportaj sırasında birden Türkçe konuşmaya başladı. Türk halkını ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söyleyen Serdar Azmoun, sarı-lacivertli takıma eskiden gol attığı için özür diledi.

İran'ın yıldız futbolcusu Serdar Azmoun, röportaj verirken birden Türkçe konuşmaya başladı! ''Fenerbahçe'ye gol atmıştım...''
Sardar Azmoun

Sardar Azmoun

İRN İran
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
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İran'ın, Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Serdar Azmoun TRT Spor'a röportaj verirken birden Türkçe konuşmaya başladı. Muhabiri de şaşırtan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"BEN TÜRKMEN'İM"

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"Ben Türkmen'im, "Türkler'i çok seviyorum. Yaşasın Türkler. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, teklif vardı Fenerbahçe'den. Ama gol attım Fenerbahçe'ye özür dilerim. Umarım ileride bir gün Fenerbahçe'de oynarım" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Serdar Azmoun'un bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Türk taraftarlar Serdar Azmoun'a sevgi mesajları gönderdi.

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