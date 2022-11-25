İran'ın yıldız futbolcusu Serdar Azmoun, röportaj verirken birden Türkçe konuşmaya başladı! ''Fenerbahçe'ye gol atmıştım...''

İran'ın, Dünya Kupası'nda Galler'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Serdar Azmoun TRT Spor'a röportaj verirken birden Türkçe konuşmaya başladı. Muhabiri de şaşırtan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

"BEN TÜRKMEN'İM"

"Ben Türkmen'im, "Türkler'i çok seviyorum. Yaşasın Türkler. Fenerbahçe'yi çok seviyorum, teklif vardı Fenerbahçe'den. Ama gol attım Fenerbahçe'ye özür dilerim. Umarım ileride bir gün Fenerbahçe'de oynarım" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Serdar Azmoun'un bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Türk taraftarlar Serdar Azmoun'a sevgi mesajları gönderdi.

