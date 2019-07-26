İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof’a 1 yıl hapis cezası

Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü’nü kazanan “Lerd” (İnatçı Bir Adam) adlı filmin yönetmeni Mohammad Rasoulof, ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükümetine karşı propaganda yapmak suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Filmloverss’ın Screen Daily’den aktardığına göre, “Bé omid é didar”, “Dast-neveshtehaa nemisoosand”, “Keshtzar haye sepid” filmleriyle tanınan, 70. Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Ödülü’nü kazanan “Lerd” (İnatçı Bir Adam) filminin yönetmeni Mohammad Rasoulof,ulusal güvenliği tehlikeye atmak ve İslam hükümetine karşı propaganda yapmak suçundan İran Devrim Mahkemesi tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mohammad Rasoulof, iki yıl boyunca İran’ı terk edemeyecek ve bu süreçte siyasi ve sosyal kuruluşlara hiçbir şekilde üye olamayacak. Cezayı temyize götürmek için 20 günlük bir süreye sahip olan yönetmen, herhangi bir temyiz işlemiyle ilgili karamsar olduğunu söyledi. Kariyeri boyunca Hamburg’da yaşayan Rasoulof, daha önce İran hükümetinden filmlerinin politik içeriğiyle ilgili eleştiri almıştı.

Hatta 2017’de, “Lerd”in Telluride Film Festivali’ndeki ilk gösteriminden sonra Tahran’a geri döndüğünde pasaportuna el konulmuş ve seyahat yasağı getirilmişti. Benzer şekilde 2013 yılında “Dast-neveshtehaa nemisoosand”ın Cannes’daki ilkgösteriminden sonra Tahran’a geri döndü ve 9 ay boyunca İran’dan ayrılması ve 20 yıl boyunca film çekmesi yasaklandı. Ancak Mohammad Rasoulof vazgeçmedi ve olumlu eleştiriler alan “A Man of Integrity” filmini çekti. Şu an yeni bir film çekme hazırlığında bulunmayan yönetmenin bu bir yıllık süreci nasıl geçireceği merak konusu.

Öte yandan İran’daki İnsan Hakları Merkezi’nin genel müdürü Hadi Ghaemi ise konuyla ilgili “İran sineması, sansürü ve sanatçıların devam eden zulmüne rağmen uluslararası beğeni topladı. Rasoulof’un tek suçu, İran’ın kültürü ve toplumu hakkındaki devlet anlatılarını desteklemeyen sanatsal bir vizyon izlemekti” açıklamasını yaptı.



