İrem Derici büyük aşkı Atakan Işıktutan ile çocukluk fotoğraflarını paylaştı! 'Evlilik görüyorum hocam'

Survivor yarışmasıyla tanınan Atakan Işıktutan ile İrem Derici'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Derici, sevgilisiyle birlikte soluğu Amsterdam'da almıştı. Tatil dönüşü sık sık paylaşımlar yapan ünlü isim bu defa 'Aslında bu yoktu, içimden geldi' notu ile paylaşımlar yaptı.

İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile kendisinin çocukluk fotoğrafını karşılaştırdı.

Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören İrem Derici ile Atakan Işıktutan'a "Aşk çocukluk fotoğraflarını bir araya getirmektir", ''Evlilik görüyorum hocam'', ''Aşk insana neler yaptırıyor'' gibi yorumlar yapıldı.



