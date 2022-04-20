İrem Derici'den olay spor paylaşımı! "Eleştirmeden önce salyalarınızı silin"

Geçtiğimiz dönemde Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen İrem Derici, spor yaparken çektiği anları story olarak paylaşmış ve paylaşımına "Haftaya yine ırgat gibi başladık" notunu eklemişti. Son dönemde spora ağırlık verdiği bilinen ünlü isimden bu defa çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi.

SPOR PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Derici, spor sonrası göbeği açık spor kıyafetiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ELEŞTİRMEDEN ÖNCE SALYALARINIZI SİLİN"

Oldukça fit olduğu gözüken ünlü ismin, paylaşımına "Eleştirmeden önce salyalarınızı silin" notunu eklemesi dikkat çekti.

"TAYTINA KURBAN"

Derici'nin paylaşımına takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni geldi. Ünlü isimlerinde de yorumda bulunduğu paylaşıma bazı takipçiler "Yandı buralar yandı", "Taytına kurban", "Taş mısın tüfek misin?" gibi yorumlarda bulundu.

"BAĞIMLILIĞIMI NASIL BIRAKACAĞIM?"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk olmuş ve Cem Belevi ile olan ilişkisi hakkında da konuşmuştu. Derici, Belevi'yi kastederek "Ben şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım?" ifadesini kullanmıştı.



