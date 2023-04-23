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İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a olay sözler: "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yiyeceğim"

23.04.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, sevgilisi Atakan Işıktutan ile dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Otomobil içerisinde bir video çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisine nereye gittiklerini sordu. Ünlü şarkıcı, gelen 'Atina' cevabı üzerine "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yiyeceğim" diyerek Atakan Işıktutan'a takıldı.

İrem Derici'den sevgilisi Atakan Işıktutan'a olay sözler: "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yiyeceğim"

Aradığı aşkı eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'da bulan ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bayramda program için sevgilisiyle Kıbrıs'a giden İrem Derici'nin paylaşımı olay oldu. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı görüntüde "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Atakan Işıktutan 'Atina'ya' yanıtını verince olanlar oldu.

İrem Derici Atakan Işıktutan

İrem Derici, "Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yiyeceğim" diyerek espri yaptı.

İrem Derici Atakan Işıktutan

"BÜTÜN PARAMI KUMARDA YİYECEĞİM"

"Öyle bir şeye izin vermem de..." diyen Atakan Işıktutan'ın sözünü kesen ünlü şarkıcı, "Bütün paramı kumarda yiyecem" diyerek kahkaha attı.

İrem Derici Atakan Işıktutan

Atakan Işıktutan da "Her zaman yatırım yapacağız" ifadesini kullandı.

İrem Derici Atakan Işıktutan

BAYRAMDA SEVGİLİSİYLE KIBRIS'A GİTTİ

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bayramda program için sevgilisiyle Kıbrıs'a gitmişti.

İrem Derici Atakan Işıktutan

Sosyal medya paylaşımlarıyla daima dikkatleri üzerine çeken Derici, bayramda yaptığı paylaşım ve üzerine eklediği notla bir kez daha konuşulmuştu.

dericiii

Sevgilisi Atakan Işıktutan'ın otel odasından bir fotoğrafını paylaşan Derici, paylaşımına "Bayram manzaram" notunu ekleyip kalpler koymuştu.

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