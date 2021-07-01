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İrem Derici Lerzan Mutlu'yu çıldırttı! Bomba paylaşımlar

01.07.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı binada çapraz dairelerde oturan Lerzan Mutlu ve İrem Derici'nin ses sorunu bitmiyor. İrem Derici son yaptıklarıyla adeta Lerzan Mutlu'yu çileden çıkardı.

İrem Derici Lerzan Mutlu'yu çıldırttı! Bomba paylaşımlar

Yaptığı her paylaşımla ve yorumla olay olan İrem Derici komşusu Lerzan Mutlu'yu delirtti. Gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamadı.

Daha önce de evde topuklu ayakkabı ile gezdiği için rahatsız olduğunu söyleyen Lerzan Mutlu bu sefer de müzik sesinden rahatsız oldu.

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Güvenliğe şikayetten sonra güvenliğin kapıya gitmesine rağmen Derici kapıyı açmadı. Lerzan Mutlu belki sosyal medyada görür diye sosyal medyadan mesajlar yazdı.

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Lerzan Mutlu'nun paylaşımları olay oldu. Mutlu paylaşımlarında "Bana yakışır mı polis çağırmak komşuma? Bu ne delireceğim" yazdı.

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Lerzan Mutlu'nun paylaşımlarına Hatice ve Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

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İrem Derici Lerzan Mutlu
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