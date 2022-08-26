İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti: "Fitil fitil burnundan getiriceğim, bekle şerefsiz!"

İrem Derici şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, zaman zaman tepki çekse de birçok sosyal medya kullanıcısı onu yakından takip etmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, Instagram hesabının hacklendiğini fark etti.

İREM DERİCİ'YE KÖTÜ SÜRPRİZ

Instagram hesabının hacklenmesine anlam veremeye ünlü şarkıcı isyan etti.

İrem Derici, kötü sürpriz sonrası Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı:

"Instagram’Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola. Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz."



