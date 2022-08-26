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İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti: "Fitil fitil burnundan getiriceğim, bekle şerefsiz!"

26.08.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. "Kalbimin Tek Sahibine", "Değmezsin Ağlamaya", "Aşkımız Olay Olacak", "Senin Hastan" gibi şarkılarla milyonların gönlünde taht kuran ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabının hacklendiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Twitter hesabında paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı isyan etti. İrem Derici "Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle şerefsiz." diyerek tepki gösterdi.

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti: "Fitil fitil burnundan getiriceğim, bekle şerefsiz!"

İrem Derici şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, zaman zaman tepki çekse de birçok sosyal medya kullanıcısı onu yakından takip etmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, Instagram hesabının hacklendiğini fark etti.

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti:

İREM DERİCİ'YE KÖTÜ SÜRPRİZ

Instagram hesabının hacklenmesine anlam veremeye ünlü şarkıcı isyan etti.

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti:

İrem Derici, kötü sürpriz sonrası Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

İrem Derici neye uğradığını şaşırıp isyan etti:

İşte ünlü şarkıcının o paylaşımı:

"Instagram’Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola. Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz."

hu

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