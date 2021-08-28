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İrem Derici'nin babası kızını gölgede bıraktı! Hulusi Derici kızının sahnesinde şov yaptı

28.08.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici, babası Hulusi Derici ile düet yaptı! Dün akşam Lüleburgaz’da konser veren ve sevenleri ile buluşan İrem Derici, kendisini izlemeye gelenler arasında bulunan babası reklamcı Hulusi Derici ile düet yaparak seyircisine sürpriz yaptı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, babasını Hulusi Derici'nin evlilikte dört öpücük kuralı olduğunu söyleyerek magazin gündemine damga vurmuştu. Kızının açıklamasıyla gündeme gelen Hulusi Derici, uzun süre adından söz ettirmişti. Hulusi Derici, şimdi ise kızının konserinde sahneye çıkarak gündeme geldi.

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Tanju Okan’ın Türk pop müziğinin efsaneleri arasında yer alan “Öyle Sarhoş Olsam Ki” şarkısında birlikte düet yapan baba-kızın performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

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İrem Derici, babası Hulusi Derici ile 2016 yılında piyasaya çıkan ilk albümü “Dantel’de” yer alan “Gittiğinde Anladım” şarkısında da düet yapmışlardı.
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Popçu, babasının 'Dört Öpücük' formülünü şöyle açıklamıştı: "İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar"

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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