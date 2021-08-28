İrem Derici'nin babası kızını gölgede bıraktı! Hulusi Derici kızının sahnesinde şov yaptı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, babasını Hulusi Derici'nin evlilikte dört öpücük kuralı olduğunu söyleyerek magazin gündemine damga vurmuştu. Kızının açıklamasıyla gündeme gelen Hulusi Derici, uzun süre adından söz ettirmişti. Hulusi Derici, şimdi ise kızının konserinde sahneye çıkarak gündeme geldi.

Tanju Okan’ın Türk pop müziğinin efsaneleri arasında yer alan “Öyle Sarhoş Olsam Ki” şarkısında birlikte düet yapan baba-kızın performansı, izleyenlerden büyük alkış aldı.

İrem Derici, babası Hulusi Derici ile 2016 yılında piyasaya çıkan ilk albümü “Dantel’de” yer alan “Gittiğinde Anladım” şarkısında da düet yapmışlardı.



Popçu, babasının 'Dört Öpücük' formülünü şöyle açıklamıştı: "İlki elden öpücük, saygı; ikincisi alından, şefkat; üçüncü öpücük yanaktan, dostluk; dördüncü öpücük de dudaktan, cinsellik. Bunlardan biri kaybedilirse kavga başlar"



