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İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'de manidar paylaşım

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ÜNLÜLER  | 08.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'in paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Esendemir dansçısı ile aşk yaşayan İrem Derici'ye sosyal medya üzerinden gönderme yaptı.

İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'de manidar paylaşım

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi. Derici ve dansçı sevgilisi ise aldatma iddiasını kabul etmedi.

Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Derice ve Özdene'in iğrenç videolarını bilgisayarında bulduğunu" söylemişti.

"KESİN BEN DE ALDATILDIM"

Magazin gündemini sallayan aldatma olayına İrem Derici'nin eski eşi Rıza Esendemir'den manidar bir paylaşım geldi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı "Kesin ben de aldatıldım" paylaşımı ile dikkat çeken Rıza Esendemir, manidar paylaşımı ile dikkatleri çekti.

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Anahtar Kelimeler:
İREM DERİCİ Rıza Esendemir

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