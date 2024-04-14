İrem Derici'nin iddialı sahne tarzı sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin çektiği pozlara yorum yağdı: "Hadise sandım"

Sosyal medya pozları ve argo yorumlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Ünlü şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı iddialı sahne tarzıyla gündeme geldi.

"DEVAM KIZIM"

Derici sevgilisi Gökhan Fırat'ın çektiği pozları "Düşler ülkesinin gelgit akıllısı " notuyla paylaştı. Şarkıcının paylaşımına sosyal medyada yorum yağarken şarkıcı Hadise'ye benzetildi.

Şarkıcıya, "İsmi görmesem Hadise derim", "Hadise zannettim", "İrem evin barkın yok mu?" gibi yorumlar yapıldı.







