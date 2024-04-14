MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'nin iddialı sahne tarzı sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin çektiği pozlara yorum yağdı: "Hadise sandım"

İrem Derici'nin iddialı sahne tarzı sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin çektiği pozlara yorum yağdı: "Hadise sandım"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 09:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici bu kez sahne tarzıyla adından söz ettirdi. İddialı bir elbise tercih eden Derici'nin pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Ünlü şarkıcı Hadise'ye benzetildi.

İrem Derici'nin iddialı sahne tarzı sosyal medyayı salladı! Sevgilisinin çektiği pozlara yorum yağdı: "Hadise sandım"

Sosyal medya pozları ve argo yorumlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Son haliyle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü Son haliyle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı iddialı sahne tarzıyla gündeme geldi.

irem4

"DEVAM KIZIM"

Derici sevgilisi Gökhan Fırat'ın çektiği pozları "Düşler ülkesinin gelgit akıllısı " notuyla paylaştı. Şarkıcının paylaşımına sosyal medyada yorum yağarken şarkıcı Hadise'ye benzetildi.

irem3

Şarkıcıya, "İsmi görmesem Hadise derim", "Hadise zannettim", "İrem evin barkın yok mu?" gibi yorumlar yapıldı.

irem2


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozları olay oldu! "Volkan nasıl izin verdi?"Bikinili pozları olay oldu! "Volkan nasıl izin verdi?"
Sinirlendi! "CHP, AKP ya da başka parti..."Sinirlendi! "CHP, AKP ya da başka parti..."
Son haliyle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştüSon haliyle bambaşka biri oldu! Sosyal medyanın diline düştü
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici sosyal medya sevgilisi ünlü şarkıcı
En Çok Okunan Haberler
İran, İsrail'e saldırdı! Çok sayıda füze ve İHA fırlatıldı, yeni açıklama: 'Mesele sonuçlanmıştır'

İran, İsrail'e saldırdı! Çok sayıda füze ve İHA fırlatıldı, yeni açıklama: 'Mesele sonuçlanmıştır'

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

İran'ın İsrail'e saldırısını canlı yayında Hakan Ural yayınlayınca... "Bitmişiz lan biz!"

İran'ın saldırısı alay konusu oldu! İsrailliler oyuncakla tiye alıp tek cümlelik notla paylaştı

İran'ın saldırısı alay konusu oldu! İsrailliler oyuncakla tiye alıp tek cümlelik notla paylaştı

Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı

Akaryakıtta yeni dönem! Geri sayım başladı

Bayram tatilinde Yunanistan'a gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu

Bayram tatilinde Yunanistan'a gidenler paylaştı! Restoran fiyatları gündem oldu

İran saldırısı sonrasında akın ettiler! O ülkelerde aynı manzara yaşandı

İran saldırısı sonrasında akın ettiler! O ülkelerde aynı manzara yaşandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.